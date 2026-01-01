于朦朧案瘋傳「替身說」！網曝：真屍早進美術館冰櫃

娛樂中心／李筱舲報導



今年9月中國男星于朦朧傳出在北京社區墜樓身亡，官方隨後以「排除刑事因素」迅速結案，但輿論風暴至今仍在延燒。近期社群平台再度傳出驚人傳聞，指稱當時的墜樓者疑似非于朦朧本人，而是替身，並質疑相關遺體資訊未完整公開，導致「屍體成謎」的說法在網路瘋傳。儘管相關影片與截圖被大量轉載，引發各界高度關注，但官方目前尚未對此類未經證實的說法做出回應。





于朦朧案疑雲再現「墜樓者竟是替身」？網曝：真正的屍體已進美術館冰櫃裡…

近日有傳言稱「當時在北京社區發現的遺體並非于朦朧，而是他的替身」。（圖／翻攝自于朦朧微博）

有網友針對在網路上流傳的遺體畫面進行比對，指出其外觀特徵與于朦朧過往外型存在落差，進而推論出「替身代為露面」或「刻意遮掩辨識特徵」等說法。有網友指出，當時在北京社區發現的遺體並非于朦朧，而是他的替身；真正的于朦朧當時已經在啟皓藝術館地下室的冰櫃裡。更有在暗網上看到相關資訊的網友表示，于朦朧已被虐待得全身是傷，連指甲都被掀開，頭上全都是血。有傳聞指出于朦朧生前因拒絕業界「潛規則」而遭受長期施壓及冷處理，也讓許多支持者將墜樓事件與娛樂圈不當體制連結在一起。

網路上流傳于朦朧的替身畫面，並指出案發當日，真正的于朦朧已經在啟皓藝術館地下室的冰櫃裡。（圖／翻攝自Ｘ ＠PhilLym71688179）

目前，這些指控均缺乏實質證據或司法機關的正式說明，真實性仍有待查證，暫屬網路謠傳層次。面對持續發酵的輿論，部分支持者已發起線上連署與影音創作等聲援行動，強烈要求重新檢視案件的經過，釐清墜樓事件中尚未明朗化的疑點。目前外界關注焦點高度集中於「替身說」的可信度，以及相關影像來源的真實依據。在官方尚未重啟調查或發布詳細說明前，這起震驚演藝圈的墜樓案仍籠罩在層層迷霧之中，呈現出官方定調與民間質疑並行的膠著狀態。

