于朦朧案竟成中國國二生考題？李大宇秀試卷怒轟：連學生都要強迫洗腦

[Newtalk新聞] 時事評論員李大宇今日在直播時表示，于朦朧離世後竟被寫入初二政治課考題，被以選擇題方式要求學生表態，題目描述他酒後意外與所謂「虛假信息」傳播，逼迫學生表態。李大宇指出，中共不僅持續抹黑于朦朧，更強制對孩童洗腦，這種毫無價值的題目，盡顯中共為隱瞞真相，連學生都不放過的醜惡嘴臉。





李大宇進一步強調，于朦朧離世後風波未平，竟淪為中共洗腦教育的素材。根據中國網友提供的資料，在于朦朧案真相未明之際，其案件已經進入中國國二某地的政治課試卷中。李大宇說明，該試卷強行灌輸官方定調的內容，試卷的問題是：「近日37歲男星于某某酒後意外，然後有虛假訊息傳播、擾亂公共秩序，公安依法對所謂『散播謠言』者進行究責。」李大宇指出，這是道選擇題，問這個究責是為什麼？選項都是同一類答案：如淨化網路環境、保護公民網上行為、杜絕不良文化和訊息、打造自由網路環境等等。

李大宇指出，這種毫無價值的題目，選項設計完全是一言堂，逼迫小孩子們表態站隊，不僅繼續抹黑于朦朧，更顯示出北京官方為了隱瞞真相，連未成年學生的思想空間都不放過。





除了于朦朧案被政治化利用，李大宇表示，中國演藝圈內藝人遭「重量級粉絲」精神控制的現象也極為驚人。現年26歲的男星丁澤仁近期接連發文，揭露自己從19歲出道起，便遭一名自稱40歲的「郝女士」滲透控制。李大宇說明，這名郝女士最初以粉絲形象接近，聲稱為了省下黃牛費而索取聯繫方式，隨後卻在丁澤仁事業上升期，利用掌握的隱私進行威脅。郝女士要求丁澤仁斷絕與其他粉絲往來、每日匯報行蹤且必須秒回訊息，甚至對其進行長達8小時的辱罵，並騷擾丁澤仁的母親多達100多通電話，迫使丁家連夜搬家躲避。





李大宇指出，郝女士的控制手段極端變態，丁澤仁曾擔心若是反抗，會影響到劇組的拍攝工作，並面臨天價違約金。而這與涉入于朦朧案的神祕人物「辛奇」有著驚人的相似之處。辛奇同樣被指以粉絲身分接近于朦朧，進而滲透控制。不同的是，辛奇被認為具有中共權貴背景，行事更為低調且深不可測。李大宇進一步強調，丁澤仁雖然經歷了長達4年的網路暴力與抹黑，包括被捏造私生活混亂等罪名，但他最終選擇訴諸法律並暫獲部分支持。反觀于朦朧案，外界始終拿不出實質的負面材料，這反證了于朦朧生前的自律與清白。





李大宇表示，隨後有媒體爆料指，這名郝女士是某上市公司高階主管的夫人，是丁澤仁的死忠粉絲，出手闊綽。丁澤仁在于朦朧離世後曾發文悼念，形容于朦朧是「很真誠很善良，待人很溫柔的好人」，並感嘆「這麼好的人不該遇到這種事」。李大宇認為，這或許是丁澤仁因自身經歷而對于朦朧的遭遇感同身受。然而，在中共統治下的「人間世」，權力結構與扭曲的娛樂圈生態相互交織，無論是像丁澤仁這樣暫時逃脫魔掌的生者，還是如于朦朧這般已經離世的靈魂，都難以擺脫被權力與黑暗勢力操控或利用的命運。

