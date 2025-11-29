于朦朧案謠言四起 陸委會：中共「數位極權」走到盡頭

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國男星于朦朧9月11日在北京傳出墜樓身亡，中國警方將死因定調為「飲酒後意外墜樓」，但外界質疑不斷，先前網路曾流出「掌摑影片」及「疑似受虐照片」，近日又出現稱于朦朧生前被上了電子腳鐐，陸委會報告分析，顯示中共「數位極權模式」已經走到盡頭，陷入自我審查的困境，言論管制越嚴格，謠言傳播越廣泛。

陸委會最新一期的「大陸情勢季報」表示，中國娛樂產業缺乏自主性，政治權力可以迅速捧紅藝人，黨國特權也可以迅速剝奪其影響力。于朦朧墜樓案，凸顯中共陷入自我審查的困境，言論管制越嚴格，謠言傳播越廣，「數位極權」模式仍不斷出現破口。

中國高人氣偶像明星于朦朧墜樓身亡，官方迅速以「酒後意外墜樓」結案。網路流傳號稱事發當時的錄音檔和手機影片，以及傳言指出加害者與中共政治局常委、習近平親信蔡奇有關。

報告強調，許多與中共高層有關的負面新聞四處傳播，中共官方立即啟動維穩封控，全網刪除相關資訊和貼文，禁止追查，國家網信辦甚至約談並處罰微博、快手、抖音等社交平台，要求嚴格管理熱搜榜單、限期整改，以「清朗網路空間」。

過去類似的重大案件，各地公安局的警情通報都有草率結案、禁止追查的先例，因此官方報告已經無法被民眾認同，中共官方不但拒絕公開透明的調查，中央網信辦更在9月22日發佈「清朗·整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動，更是讓于朦朧案的爭議持續延燒至海外社群平台，以躲避中共的言論封控。

報告分析，這種高壓封閉的數位治理方式所造成的社會反彈，顯示中共控制網路空間的「數位極權」已經出現許多破口，知名的「外交政策期刊(Foreign Policy)」評論指出，中共正陷入言論審查的自我循環困境：言論審查越嚴格，謠言也就越多。

許多支持者將抗爭平台移至海外社群媒體，甚至在其他國家發動抗爭，持續要求追查事件真相，也引起海外媒體持續報導。因此，中共的「數位極權」就如同其對各種抗爭所採取的鎮壓和封控，事實上正面臨資源嚴重耗損、顧此失彼的窘境。

