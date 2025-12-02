于朦朧案輿論壓不住！陸委會揭「中共最怕看到的一幕」

娛樂中心／綜合報導

于朦朧事件變全球風暴！不少地方甚至出現了聲援于朦朧電子大屏幕：中共越壓越痛，世界都聽到了！（圖／翻攝自X平台）

中國男星于朦朧離奇身亡引爆輿論風暴，儘管中共官方以極快速度將案件「排除刑事嫌疑」並草草結案，但關於真相的傳聞和質疑卻越封越烈。台灣陸委會最新發布的情勢報告直言，于朦朧案正象徵中共「數位極權模式」出現裂縫，輿論管制已壓不住民間的追問。

「于朦朧墜樓疑點重重」

37歲的于朦朧今年9月11日被發現陳屍於北京陽光上東社區，官方宣稱為「酒後意外墜樓」，但大量細節不明、時間線破碎，加上事件爆出後全網突然嚴控討論，使外界質疑更深層的權力黑幕被刻意遮掩。

「輿論被全面封殺」

案發後，替于朦朧發聲的帳號幾乎一夜消失，多名網民遭指控「造謠」而被抓捕；微博、抖音上相關貼文被迅速刪除，連搜尋紀錄都被清空。這種「一片安靜」反讓民間更確信案情不單純。

中共極權裂縫愈來愈大：娛樂圈的脆弱與政治力的快速介入

陸委會在最新季報告中指出，中國娛樂產業高度依賴政治權力，官方能一夕捧紅一個藝人，也能在瞬間剝奪其影響力。于朦朧案之所以引起強烈共鳴，正因其離奇的身亡恰好點燃民間對「娛樂圈潛規則」、「權力介入」的長期不滿。

傳言直指權貴背景更添敏感性：疑似關聯「高層內鬥」與「權力核心人物」

民間傳出錄音檔與影片，聲稱與案件當晚情況有關；更有傳言指涉入者與中共政治局常委、習近平親信蔡奇有關。儘管官方否認、媒體也被禁止跟進，但敏感度與話題度隨封鎖強化而加倍上升。

陸委會指出，這正是中共面臨的「自我審查循環」：管制越嚴，民眾越不信官方說法，謠言反而因此更迅速擴散。

全網封控引發更大反彈：「清朗」行動反成輿論反效果

事件延燒後，國家網信辦緊急約談微博、快手、抖音等平台，要求嚴控熱搜、限期整改。這種大規模維穩手段讓民眾更加反感，也讓官方調查的公信力進一步流失。

報告指出，中共啟動「清朗網路空間」專案後，甚至禁止各地公安深入追查，導致官方通報往往「一言以蔽之、快速結束」，也讓民眾對官方版本毫無信任。

海外輿論持續炸裂，中共治理模式被看穿

于朦朧支持者轉往海外平台發聲，許多網民為躲避審查，轉往 X（前 Twitter）、YouTube、Telegram 等海外平台，甚至有海外人士發起聲援活動，要求徹查真相，讓事件不斷在國際媒體曝光。

報告引用《外交政策》（Foreign Policy）的觀點指出，中共陷入言論審查的惡性循環，「審查越嚴、謠言越多」。而當事件跨出防火牆之外，中共資源有限、顧此失彼，其高壓網路治理逐漸露出疲態。

在台灣也可看到出現聲援于朦朧的電子大屏幕。（圖／翻攝自X平台）

中共極權「走到盡頭」的警訊

陸委會分析，于朦朧案之所以點燃如此大的反彈，正因它暴露了中共數位治理的脆弱：高壓封控已無法完全控制民意，大量裂縫正在累積，象徵其長期構築的「數位極權」模式已不再牢不可破。

值得一提的，截至目前為止，已有超過71萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，全球討論聲量更是超過660億，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

