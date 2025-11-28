于朦朧死因未明 再爆「好友是臥底」 和范世錡關係全曝

中國男星劉維如今被爆出是安排在于朦朧身邊的眼線。（圖／翻攝自微博）





中國男星于朦朧在9月離世後，至今死因眾說紛紜，官方給予的「飲酒後意外墜樓」並不被民眾認可，紛紛自發連署找真相。如今發現生前好友劉維疑似和被列在「虐殺名單」中的辛奇、范世錡、焦邁奇交好，意外被認為是安排在于朦朧身邊眼線。

于朦朧離世至今話題高居不下，網友如今再度爆出劉維和焦邁奇、謝興陽是好友，指出對方憑藉《追光吧！哥哥》洗白，更是痛斥對方就是「辛奇的狗。」對此，還有網友分享出當時于朦朧參加《追光吧！哥哥》，和劉維穿著同款上衣的合照，批評對方：「不要臉，根本是吃人血饅頭。」

廣告 廣告

另外，爆料網友還明確指出在參加完《追光吧！哥哥》後，于朦朧就被雪藏，在經紀公司天娛娛樂的照片變成黑白色，認為這是劉維在節目監視于朦朧後上面的作法。

事實上，除了如今劉維被指出是安插在于朦朧身邊的眼線，之前還爆出于朦朧生前神秘女友闞昕，也是被辛奇安排的長期臥底，于朦朧會被滅口，也是因為闞昕告密于朦朧握有他們的洗錢證據。

東森娛樂關心您

報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪



【更多東森娛樂報導】

●黃志明泰國車禍身亡！30年老友哀悼：沒想到這麼突然

●遭爆拿股東錢做公益 館長善心富豪人設崩塌？

●來抓人了？田海蓉身後「神秘黑影」 網驚：于朦朧回來了

