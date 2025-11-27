于朦朧為何被銬電子腳鐐！影片曝光秀證據 生前疑遭脫衣割耳甩巴掌

娛樂中心／綜合報導

于朦朧墜樓身亡，被懷疑死因不單純。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國大陸男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。雖然警方早已將死因定調為「飲酒後意外墜樓」、排除他殺，但事件疑點仍在網路上持續發酵。繼「遭掌摑影片」及「疑似受虐照片」流出後，近日又出現新的爆料，聲稱于朦朧生前「被銬電子腳鐐」，再度引爆社群熱議。

于朦朧被爆生前穿大尺寸鞋是因為長期被裝上GPS電子腳鐐。（圖／翻攝自網路）

近日多名網友在Threads與微博貼出模糊影像，聲稱畫面中于朦朧腿部疑似出現「電子腳鐐痕跡」。雖然畫面經過高度馬賽克處理，但仍引來大量揣測。有網友聲稱該裝置疑似限制行動，也有人質疑是否為拍攝工作留下的道具痕跡，眾說紛紜。

廣告 廣告

先前，時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中整理網路傳聞時提到，有網友將各種受虐痕跡與束縛畫面指向于朦朧的經紀人杜強，甚至出現「屠夫」、「控制」、「追殺」等極端字眼。但李沐陽再次強調，這些內容皆為網路爆料，並無官方證據。就在此傳言尚未平息時，網路又流出杜強上保母車時「當場掌摑于朦朧」的视频，引發巨大反彈，使整起事件再次升溫。如今隨著「電子腳鐐」爆料出現，不少粉絲怒斥於朦朧生前疑似遭遇的不明控制手法，情緒更加激動。

此外，有網友重提于朦朧生前曾發文表示「討厭被控制」、「不簽合約就會被打」，甚至寫下「累了想回家，但回不去」等字句，使傳言的討論度迅速攀升。李沐陽則在節目中表示，無論真相為何，「可以確定的是他生前在某種壓力下生活了相當一段時間」。

截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

更多三立新聞網報導

Janet發布香港大火現場慘況！悲慟喊話香港朋友加油 粉絲刷留言集氣

于朦朧遭虐殺被挖器官！兇手全指向他 一度神隱消失人間蒸發

于朦朧虐殺暗網影片外流！狂喊兇手名字 慘遭綑綁甩巴掌暴力對待

大嘻哈男神震撼宣布結婚生子！開心當爸爸了 拋棄鴻海高薪轉戰當歌手

