于朦朧爆姦殺暗網瘋傳酷刑片！最新驚爆「遭切除下體」被導演吃下

中國男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。儘管警方初步認定死因是「飲酒後不慎墜樓」，但外界對此說法仍抱持懷疑，各種陰謀論不斷流傳。近日時事評論人李沐陽在YouTube頻道《新聞看點》中提到，有傳聞指于朦朧下體遭切除，甚至被導演吞食，而「行凶者」疑似為知名導演。

于朦朧爆被姦殺「剖腹挖出」暗網瘋傳酷刑片！最新驚爆「遭切除下體」被導演吃下肚

網路上瘋傳一段疑似于朦朧遭受重創時的影片，畫面中傳出尖銳的慘叫聲，內容駭人，引發外界高度關注與議論。（圖／翻攝自X）

雖然爆料內容並未指明是哪位導演，但李沐陽分析指出，杜強在案發後「徹底消失」，未再公開現身，也未更新社群平台，引發更多揣測。李沐陽說：「有網友留言稱杜強已逃往海外，甚至有人指他潛入台灣。」部分傳言更稱，杜強可能使用假名或偽造身分入境，「以他們的資源，要弄到幾個化名並非難事。」甚至有說法指出他計畫進行整形手術以改頭換面、逃避追查。另有網路爆料稱，杜強現藏身台北市士林區某飯店，早前還一度傳出出沒於西門町，但真實行蹤仍無從查證。

于朦朧爆被姦殺「剖腹挖出」暗網瘋傳酷刑片！最新驚爆「遭切除下體」被導演吃下肚

一段疑似于朦朧被剖腹尖叫的影片，引發網友討論。（圖／翻攝自X）





過去就有網友指出，今年8月于朦朧額頭出現明顯瘀傷，疑遭再次攻擊，8月29日是他最後一次公開露面，之後行蹤受限，被指關在「陽光上東小區」，長達半月遭暴力逼問「U盤下落」。9月8日至9日間，于朦朧在聚會中疑似被灌酒、疑遭下藥，之後被轉移住所。流出片段顯示，他曾在清醒時高喊「你們玩死我我也不會屈服」，甚至有人目睹他被倒吊在窗外，窗邊留有痕跡。隨後疑似被推落、又被拖回室內，頭部重創，甚至傳出腹部被刺傷。外傳他後來被換上另一套衣物，現場人員試圖營造意外假象，最後再度被拋下樓。

此外，截至11月18日，已有超過68萬人連署「為于朦朧討公道」活動，要求啟動獨立透明的調查。然而，中國警方仍堅持原先結論，認定為「酒後意外墜樓，排除他殺可能」，並拘捕3名散布「遭設局侵害」「被吊高樓開膛」及「母親被控制」等內容的網友，指其散播不實訊息。





