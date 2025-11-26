于朦朧爆慘死！彩妝師悲曝他常被拖出去「打到下不了床」 對話全流出

娛樂中心／綜合報導

于朦朧於今年9月墜樓猝逝引發全球關注，背後疑雲不止演藝圈，更牽動人體加工與生技黑市產業鏈，掀起網路熱議與恐慌。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國大陸男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。 雖然警方將死因初步定調為「飲酒後意外墜樓」，然而事件疑點至今眾說紛紜。如今有網友轉貼幫他蓋傷痕瘀青的彩妝師對話，「她肯定什麼都知道 這帖子是9/16網友發的，希望這個彩妝師人還好好的，我看這兩個人都沒在更新微博了。」

有網友轉貼幫于朦朧蓋傷痕瘀青的彩妝師對話。（圖／翻攝自微博）

網友表示彩妝師先前曾透露于朦朧拍戲期間常被拖出去打，甚至打到隔天下不了床。而從曝光的截圖對話顯示化妝師當時聽聞于朦朧死訊，悲痛表示：「骯髒的世界毀了他，我悲痛欲絕無法接電話，于朦朧弟弟太慘太慘了。」更有網友發現這位彩妝師該文章事後已刪，而且至今已兩個月沒更新微博，忍不住擔心起她的人身安全。

而李沐陽也曾在YouTube節目《新聞看點》中指出，于朦朧生前曾發過一篇貼文，說自己討厭被控制，合同到了就逼他簽字續約，不簽「它們」就會打他，于朦朧還說，自己累了想回家，但他回不去。時事評論人李沐陽表示，可以確定一點的事，于朦朧在墜樓身亡前已經被控制並被虐待一段時間。

