于朦朧爆慘死3個月遲未立案？司法人員不忍發聲了 揭「驚人黑幕」

娛樂中心／綜合報導

于朦朧離奇墜樓過世，事件真相依舊未被官方正式立案調查。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。由於案件中有許多疑點又遲遲未立案。近期又有自稱家人是司法人員的網友透露，如果要殺掉一名公眾人物還想不被立案，必須要有「中共最高層背景」。

于朦朧疑生前就被割掉一隻耳朵。（圖／翻攝自李沐陽新聞看點YT）

李沐陽在YouTube頻道提到，有一位自稱家人是司法人員、對刑事案件的辦案流程非常了解的網友透露，普通人在北京被謀殺是不可能被掩蓋的，「因為目前刑偵內部要求是破案率百分之百，所以一旦被定性成刑事案件就有必破的壓力，不然上頭會不停給你施壓」。該網友還提到，如果想殺掉一名藝人或公眾人物還想不被立案，必須要有「中共最高層背景」。

廣告 廣告

不過以上為李沐陽在YouTube頻道提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

更多三立新聞網報導

濱崎步昨才返日！唱片公司會長首發聲「認了有陰影」：殺雞儆猴好可怕

獨家／恭喜！孫協志、夏宇童明年2月14日補辦世紀婚宴 經紀人證實了

于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋

昔傳病危加護病房搶救！本土劇男星暴瘦15公斤首現身 最新病況曝

