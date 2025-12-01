于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝

記者蔡維歆／綜合報導

中國男星于朦朧離世後，演藝圈的潛規則與結構性問題被大量翻出。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。

于朦朧墜樓疑點重重，網路謠言迄今持續發布3個月，包括于朦朧屍檢報告驗出下體撕裂、全口幾乎無牙、肛門殘留多人精液；再來是YouTuber李沐陽拍影片爆料，一名在英國20多年的澳門通靈人士指出，于朦朧下體給導演吃了，經紀人持刀槍追殺于朦朧；種種傳聞中最離奇的是，北京798藝術館展示人體標本，館內疑似有于朦朧的遺物出現。

于朦朧生前暴瘦照片流出。（圖／翻攝自Youtube）

如今陸委會在最新情勢季報中表示，于案凸顯中共陷入自我審查的困境，言論管制越嚴格，謠言傳播越廣，「數位極權」模式仍不斷出現破口，而中共對網路的維穩，更讓于朦朧案爭議持續延燒至海外社群平台，以躲避言論封控。而大批網友事發至今仍發文替于朦朧的死抱屈，有人曬出他生前骨瘦如柴的照片，質疑180公分的男生怎會瘦成目測只有50多公斤？甚至還有人爆出他被注射11種藥物，其中有8種是會危害人類生命的新病毒，許多網友痛批：「還是人嗎？畜生。」、「報應趕快來。」

不過以上為Threads上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

