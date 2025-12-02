于朦朧爆「下身有多人液體」外網瘋傳！陸委會報告出爐
娛樂中心／楊佩怡報導
中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，震驚兩岸娛樂圈。由於案情疑點重重，引發各種揣測、陰謀論，網路上更流傳他並非單純墜樓，而是疑似遭受虐待與凌辱後被拋下樓，甚至傳出他肛門殘留多人體液。于朦朧逝世的消息已過去2個多月，也陸續傳出不少可怕傳聞，像是獻祭、摘器官等誇張傳聞。對此，陸委會在最新的報告中就指出，中共的「清朗行動」再次升級，因為言論管控越嚴格，導致謠言才大肆在海平台上傳播。
網傳一段事發地點對面鄰居視角，畫面中（左）疑似為于朦朧被掛在窗邊的影片；右圖則是疑似是于朦朧被運走的畫面。（圖／翻攝自Threads）
于朦朧過世後，就有網友還原時間線，今（2025）年8月于朦朧額頭出現明顯瘀傷，疑遭再次攻擊，8月29日是他最後一次公開露面，之後行蹤受限，被指關在「陽光上東小區」，長達半月遭暴力逼問「U盤下落」。9月8日至9日間，于朦朧在聚會中疑似被灌酒、疑遭下藥，之後被轉移住所。流出的片段顯示，他曾在清醒時高喊「你們玩死我我也不會屈服」，甚至有人目睹他被倒掛在窗外。還有傳聞指出于朦朧經紀人無時無刻都在監視他，還有人發現于朦朧生前穿不合腳、偏大的鞋子，質疑他被強行配戴電子腳鐐時時監控。
于朦朧生前被拍到鞋子穿大一號的，網友質疑他是被迫戴電子腳鐐，好被惡人們監控。（圖／翻攝自Ｘ平台）
令人更害怕的是，過去自稱是退役解放軍人、紅後代的中國網紅凜北川，在替于朦朧發聲、實名檢舉中共公安部長王小洪後，目前已「被失蹤」超過1個月，似乎命在旦夕，即便凜北川好友替他發聲，相關的微博帳號卻全被封鎖，讓外界擔憂凜北川是否已遭遇不測。不僅如此，還有消息指出，下一個遭遇不測的可能是身型、外型激似于朦朧的男星郭俊辰；種種誇張且沒被證實的謠言，不斷在Threads、X平台等海外社群瘋傳，引發台網熱烈討論。
于朦朧疑似求救喊：「救我，我手上沒勁了」，還有不少疑似虐待于朦朧的音檔在網上瘋傳。（圖／翻攝自Ｘ平台）
陸委會則在最新的「大陸情勢季報」中指出，中共官方自2016年起推行「清朗」專項行動，名義上雖為整頓網路秩序、 打擊不實資訊，但實則逐漸成為全面管控輿論與再造輿論結構的政治工程。于朦朧身亡後，微博隨即展開大規模清理，刪除十餘萬則相關貼文、封鎖上千帳號，並以「惡意炒作」為由查辦多名用戶，呈現中共處理公共輿情的標準模式「先壓聲、後定調、再鎮壓」，透過封控輿論達到政治穩定的假象。同時也提到中國的娛樂產業缺乏自主性，政治權力可以迅速捧紅藝人，黨國特權也可以迅速剝奪其影響力。而「于朦朧墜樓案」，更凸顯中共陷入自我審查的困境，言論管制越嚴格，謠言傳播越廣，「數位極權」模式仍不斷出現破口。
《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：于朦朧爆遭虐殺「戴電子腳鐐、下體撕裂」外網瘋傳！陸委會報告出爐：中共1行動升級
