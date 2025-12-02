于朦朧爆「下體遭吃」！疑「暴瘦站不穩」新畫面曝

娛樂中心／江姿儀報導



中國37歲男星于朦朧9月離奇墜樓身亡，警方卻以「失足意外」草草結案，隨後網路上流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，甚至牽扯中共高層傳聞與娛樂圈洗錢問題。陸續流出疑似受虐音檔，外界認為非單純單純墜樓，瘋猜死因是「他殺」，網路流傳他疑似遭受虐待與凌辱後被拋下樓，死狀相當悽慘，甚至有傳言說他肛門殘留多人體液、下體消失。近日疑似他生前暴瘦畫面流出，不少網友心疼，引發熱議。





于朦朧爆「下體遭吃」被注射11種病毒！疑「暴瘦剩50kg站不穩」最新畫面曝光

近期網上爆料于朦朧肛門殘留多人體液、下體消失遭導演吃下肚，還被注射11 種病毒。（圖／翻攝自微博、Youtube）

先前網路流傳一份疑似于朦朧的「司法屍檢報告截圖」，內容涉及鑑定單位、派出所及詳細傷勢，顯示身上多處創傷，包括頭皮撕裂、耳出血、鼻骨骨折、胸腔雙側血胸、肝臟挫裂及多發性骨折，且遺體全口無牙，更傳出屍檢疑似提到「侵犯跡象」與「下體撕裂」。近日有網友爆料稱他被施打了 11 種病毒藥物，而其中有 8 種可能對人類健康具有嚴重威脅的新型病毒，還流出最新畫面，疑似為于朦朧生前暴瘦畫面，質疑身高183 公分的他，為何目測體重僅有50公斤左右。影片中他身穿長袖、長褲，全程戴口罩，但四肢、腰身都極為纖細。

于朦朧爆「下體遭吃」被注射11種病毒！疑「暴瘦剩50kg站不穩」最新畫面曝光

疑似于朦朧生前暴瘦畫面流出，爆出虛弱到走路都站不穩。（圖／翻攝自Youtube）

Youtube頻道《財經冷眼》轉發這段畫面，指出于朦朧瘦到皮包骨，虛弱到走路都站不穩。網友湧入留言區發聲「好好的人被折磨成什麼樣了！支持正義，還原真相，請踴躍參與于朦朦連署活動，謝謝」、「真的讓人心疼！希望那些魔鬼的報應快來！」、「真的讓人看了好難過，好心疼！」、「瘦到這樣，看了很是心痛」。不過以上傳聞，都未經官方證實，尚無法判斷其真實性。

