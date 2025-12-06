于朦朧猝逝傳易烊千璽「借運」 首度回應「疊石頭」詭異直播內幕揭兩人關係

易烊千璽首度公開直播疊石頭背後原因，並透露與于朦朧的關係。翻攝微博

中國男星于朦朧於9月中旬驟逝，儘管中國警方已定調為「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，但事件背後的陰謀論與「獻祭」傳聞仍持續在網路上延燒，甚至有超過71萬名網友參與連署要求重啟調查。TFBOYS成員易烊千璽日前直播曾出現詭異的疊石頭舉動，被認為是為了于朦朧冤死發出訊息，他接受雜誌訪問時，透露了當時疊石頭的動機，以及與于朦朧的關係。

于朦朧驟逝後，YouTuber「204檔案」宣稱透過EVP（電子語音現象）與于朦朧的靈魂對話，于朦朧除了承認自己的死與獻祭有關外，更說出「易烊」二字，使外界猜測易烊千璽可能就是下一個受害者。另有靈媒也預警，有個「4個字的藝人」要特別注意安全。

網路輿論轉向 于朦朧從受控制者變成「借運受益者」

同時，網友也起底了易烊千璽與于朦朧生前一樣都被掛名販賣軍火相關的公司，被懷疑易烊千璽同樣被控制。不過，也有不少人反駁這些陰謀論，指出易烊千璽家族背景顯赫，父親易上捷名下至少登記13家企業，傳聞身家超過百億人民幣，在湖南政商界實力雄厚，「不太可能是犧牲者。」

但之後網友發現，易烊千璽今年8月至9月舉辦的巡迴演唱會「礐嶨」時，演唱會出現詭異大眼睛、紅色元素、泥偶、祭祀舞蹈及山水造景等，甚至要求粉絲攜帶家鄉泥土到場。有網友認為易烊千璽原本是TFBOYS成員中最不出名的一位，但近年聲勢遠超王源與王俊凱，認為他演唱會這些元素和行為是「公開祭祀」、「向粉絲借運」。

易烊千璽演唱會「礐嶨」有大量紅色元素，被認為氣氛詭異。翻攝易烊千璽微博

網友指出，這已非易烊千璽首次演唱會出現詭異造景，幾年前演唱會上特意擺設對觀眾的鏡子，也被解讀為「借運」手法，雖然事後易烊千璽工作室否認並揚言提告，但仍無法平息風波。

易烊千璽演唱會「礐嶨」燈光昏暗，又請歌迷可以帶土進場，被解讀是向歌迷借運。翻攝易烊千璽微博

首度回應「疊石頭」直播：無關熱搜 只是想用靜態表達整理情緒

面對外界種種揣測，易烊千璽近日在雜誌專訪中首度解釋當時直播「疊石頭」的原因。他表示，這場直播是演唱會《礐嶨》結束後的即興安排，因為距離上次直播已過了8年，選擇「疊石頭」作為靜態表達，是希望透過專注的靜物來承載時間的重量，「沈默的靜物往往能承載時間的重量，循著這個感覺慢慢摸索。」

易烊千璽澄清，直播無關熱搜或其他政治意味，只是想用簡單的方式與大家見面。當時選擇沉默不對外發聲，以及直播疊石頭，是希望透過靜態表達，讓自己有時間整理情緒，也給粉絲一個安靜的陪伴。

20251206易烊千璽在直播時無言疊起石頭讓粉絲生出各種陰謀論。翻攝微博

澄清于朦朧死訊給自己衝擊 近來身體出狀況暫停拍攝工作

至於與于朦朧，兩人在圈內有過交集，私下互相尊重彼此工作，于朦朧驟逝帶給自己與粉絲的沉重衝擊，也讓他開始更重視心理健康與工作節奏。他透露，原本演唱會後計畫立即投入新劇拍攝，但因健康狀況亮紅燈，不得不暫停工作。

儘管易烊千璽出面自清，但網絡上的陰謀論卻進一步升級。近期網友發現易烊千璽的叔叔易朮（又作易術）曾任于朦朧前經紀公司「天娛傳媒」高層，後成立「福星傳媒」，旗下藝人包括已故歌手喬任梁。網友因此懷疑，易朮與這兩起死亡事件可能有間接關聯，加上于朦朧生前曾說「死亡也可以很藝術」，讓陰謀論再添疑雲。



