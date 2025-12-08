于朦朧生前唯一守護者曝光！私下暖心互動細節首度流出 粉絲淚崩！

記者林宜君／台北報導

于朦朧於2025年9月墜樓身亡，隨著事件延燒，一名曾被外界稱為「大鵬」的助理，與于朦朧的關係與身分，也被放大檢視。

中國男星于朦朧於2025年9月11日墜樓身亡，震撼整個娛樂圈。隨著事件延燒，一名曾被外界稱為「大鵬」的助理，與于朦朧的關係與身分，也被放大檢視，有報導稱，大鵬是「于朦朧生前唯一大力照顧、安排工作與生活的人」。網友整理過去社群貼文與目擊者分享，描述兩人的互動充滿溫暖與信任。

大鵬是「于朦朧生前唯一大力照顧、安排工作與生活的人」。（圖／翻攝自TikTok）

網友整理過去社群貼文與目擊者分享，描述兩人的互動充滿溫暖與信任。（圖／翻攝自TikTok）

大鵬不僅協助于朦朧處理日常行程，還在于朦朧心情低落或工作壓力大時，成為其唯一可以傾訴的人。（圖／翻攝自TikTok）

據網友整理，大鵬不僅協助于朦朧處理日常行程，還在于朦朧心情低落或工作壓力大時，成為其唯一可以傾訴的人。有人指出，每當于朦朧參加公開活動或錄影，大鵬總會在旁默默照顧他，提醒他注意身體與休息，默默扮演「守護者」的角色。

大鵬總會在旁默默照顧他，提醒他注意身體與休息，默默扮演「守護者」的角色。（圖／翻攝自TikTok）

大鵬曾在私下鼓勵于朦朧追求音樂夢想，即便遭遇業界壓力或外界批評，也始終支持于朦朧站上舞台。（圖／翻攝自TikTok）

此外，網友還提到，大鵬曾在私下鼓勵于朦朧追求音樂夢想，即便遭遇業界壓力或外界批評，也始終支持于朦朧站上舞台。這段傳聞讓粉絲們感嘆，原來于朦朧生前並非孤單一人，而是有一位默默付出的朋友在背後守護。讓粉絲回想起于朦朧溫暖的笑容與才華，也引起網友在社群上熱烈討論，不少人留言：「他生前真的有被人關心。」、「大鵬真的像守護天使一般存在，希望世界上每個追夢的人都能有這樣的陪伴。」、「謝謝大鵬」、「真的很感謝大鵬這麼照顧朦朦」。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

