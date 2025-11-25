于朦朧生前疑遭割耳畫面流出！控被逼簽約不簽就打 網轟：一群垃圾！
記者林宜君／台北報導
中國大陸男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。 雖然警方將死因初步定調為「飲酒後意外墜樓」，然而事件疑點至今眾說紛紜。繼于朦朧被杜強掌摑的畫面流出後，網上開始流傳于朦朧生前疑似被割耳朵的畫面。
有眼尖的網友發現，在于朦朧參加追光吧！哥哥綜藝節目時，有一個畫面拉近于朦朧的側臉特寫，網友們發現，于朦朧的右耳明顯是「接」上去的，與過往于朦朧出現在鏡頭時裡的耳朵明顯不同。
時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出，于朦朧生前曾發過一篇貼文，說自己討厭被控制，合同到了就逼他簽字續約，不簽「它們」就會打他，于朦朧還說，自己累了想回家，但他回不去。時事評論人李沐陽表示，可以確定一點的事，于朦朧在墜樓身亡前已經被控制並被虐待一段時間。
網友們紛紛表示，「喪盡天良」、「朦朧不是不想離開，是走不了」、「邪惡的政府」、「靈媒曾轉述于朦朧告知耳朵被割了」、「生前就敢公然割于的耳朵，這幫是變態惡魔」，「一群垃圾」，眾多網友替于朦朧感到不公與心疼。
不過以上為李沐陽在YouTube節目《新聞看點》提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至11月25日為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
