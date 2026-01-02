于朦朧生前跨年影片曝光！全網看哭喊「再重播也換不回他」

記者林宜君／台北報導

近日網友在社群平台上翻出于朦朧過往參加跨年晚會的影片，再度讓粉絲淚崩回憶起他曾經活力十足的笑容與舞台魅力。（圖／翻攝自@g152823 TikTok）

中國男星于朦朧因劇集《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》等作品走紅，2025年9月11日於北京墜樓身亡，享年37歲，引發娛樂圈震驚與無數粉絲悼念。近日網友在社群平台上翻出于朦朧過往參加跨年晚會的影片，再度讓粉絲淚崩回憶起他曾經活力十足的笑容與舞台魅力。

這次被翻出的跨年晚會影片中，于朦朧笑容燦爛、表現自信。（圖／翻攝自@g152823 TikTok）

于朦朧的死訊早在事發當下度由官方及其工作室通過微博公布，警方初步認定死因是「飲酒後意外墜樓」，並排除刑事犯罪可能性。此消息當時便令大批粉絲心碎不已。不過，自事件發生以來，于朦朧的死因一直在網路引起諸多爭議與推測。部分網友指出，于朦朧生前曾在直播或社群中暗藏求救訊號，甚至有影片片段與錄音在網路流出，引發粉絲對「單純意外」說法的質疑。

粉絲留言中更有不少人表示「再重播也換不回他」。（圖／翻攝自@g152823 TikTok）

這次被翻出的跨年晚會影片中，于朦朧笑容燦爛、表現自信，而網友重看相關片段時，不禁感慨「他曾經那麼開心，如今只能在回憶裡看到他」。粉絲留言中更有不少人表示「再重播也換不回他」、「看到他那麼年輕、那麼有活力就哭了」、「再也聽不到他的聲音了」，稱這些舊影片讓大家再次感受到失去的痛楚。隨著影片被不斷分享，不少粉絲在社群平台串聯發起跨國追思活動，有貼文提到已有數十萬人連署要求公開透明調查真相，希望官方能釐清事故相關細節。

截至目前為止，已有超過74萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自社群連署平台）

截至目前為止，已有超過74萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

