于朦朧生前遭囚禁小黑屋曝光！全網炸裂：娛樂圈黑箱太可怕 繼續禁娛

記者林宜君／台北報導

于朦朧，因墜樓於今年九月辭世後，網路上曾流傳各種說法，引發部分社群熱議。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧，因墜樓於今年九月辭世後，網路上曾流傳各種說法，引發部分社群熱議。近期網上瘋傳于朦朧生前被囚禁在「小黑屋」的畫面流出，引網熱議，即便官方及警方調查結果已明確指出事故經過與結論，並無任何刑事案件相關證據。但，網友們及粉絲完全對此說法不買帳。

近期網上瘋傳于朦朧生前被囚禁在「小黑屋」的畫面流出，引網熱議。（圖／翻攝自TikTok）

盡管如此，自事件發生以來網路廣泛流傳各種資訊，包括暴力虐待與「囚禁小黑屋」，甚至有人指稱社群平台資訊遭刪除，呼籲公開更多資料。但官方與警方均已強調，這些傳言並無事實根據，已依法處理造謠行為。北京警方亦曾逮捕散播不實爆料的多名人士，他們因在網路上發布與死因無關的虛假內容，擾亂公共秩序而被依法調查。對此，網友們對於事件爆發至今遭熱議疑似加害者的知名人士，痛斥「毫無人性」、「禁娛禁到底」、「娛樂圈黑箱太可怕」、「有夠變態」、「娛樂圈真的太噁心」、「逼藝人潛規則太噁爛」。

廣告 廣告

網友們對於事件爆發至今遭熱議疑似加害者的知名人士，痛斥「毫無人性」、「禁娛禁到底」。（圖／翻攝自TikTok）

截至目前為止，已有超過74萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

aespa登《紅白》演出時間撞原爆歷史！「巧合重疊」日本網友全炸鍋

A-Lin跨年語錄暴紅！從台東跨年到《歌手》 天然ㄎㄧㄤ史一次被翻出

韓國具荷拉法正式生效！血緣不再是免死金牌 網讚：法律終於替孩子出聲

網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等

