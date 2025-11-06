于朦朧疑入列金馬追思名單？ 金馬影展執委會澄清：消息非官方發布

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

第62屆金馬影展將於本月22日舉行，過去金馬影展都會有追憶已故藝人的環節，以此紀念他們在演藝圈留下的身影。近日，網路上卻傳出中國已故藝人于朦朧被列入追思名單的消息，引起兩岸粉絲關注。對此，金馬影展執行委員會火速澄清為謠言，並非官方所發布。

網路上卻傳出中國已故藝人于朦朧被列入追思名單的消息，引起兩岸粉絲關注。（圖／于朦朧 微博）

中國男星于朦朧於9月驚傳墜樓身亡，雖警方判定為意外事故，但事件仍留下許多疑點，不少粉絲持續挖掘真相。近期有網友發現，金馬影展的維基百科上竟把于朦朧列為追思對象之一，激動表示「中國把你的名字消失，我們台灣把名字還給你」。

廣告 廣告

對此，金馬影展執行委員會昨（5）日緊急澄清表示：「目前社群網路上關於逝世影人的內容，並非本會官方發布。」而影展仍在籌備階段，追思名單也將於頒獎典禮當天公布。

更多FTNN新聞網報導

于朦朧墜樓身亡！爆「宋伊人拉他進飯局」 她急發4點律師聲明撇清

為于朦朧辦招魂法會！孫德榮全身黑被攙扶進場 燒「3.6億金紙」

于朦朧母親爆死訊！為兒子發聲後人間蒸發...中國網紅：被控制後尋短

