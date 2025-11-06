于朦朧疑慘死！英靈媒爆「陸1男神」失蹤遭滅口 網曬他最新畫面打臉

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧於今年9月11日清晨墜樓身亡，享年37歲，消息震驚兩岸娛樂圈。警方初步通報為「酒後意外墜樓」，並排除刑事案件，但外界始終不信。如今網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口，引起議論。不過粉絲立刻曬出郭俊辰5日現身機場戴口罩的照片，打臉傳聞。

網友曬出郭俊辰現身機場影片。（圖／翻攝自微博）

郭俊辰是和于朦朧一起合拍過電視劇《太子妃升職記》的中國男星，兩人頗有私交。如今有網友po出11月5日英國靈媒泰威廉（Ty William）拍影片指稱，在通靈中看到郭俊辰已遇害。 威廉表示經過通靈解讀，自己在郭俊辰身上抽到的卡片訊息，主要指向隱藏的敵人、危險和死亡。接著威廉更說收到「謀殺」和「死亡」卡，靈界訊息暗示「太遲了」，因此威廉認為郭俊辰已經死了，原因是被假朋友設局陷害，死前經歷跟于朦朧很相似，更慘的是他有可能也是被祭祀。

郭俊辰現身機場。（圖／翻攝自微博）

郭俊辰疑似離世消息曝光後，引起網路不少議論。不過有粉絲曬出他5日戴口罩現身機場跟粉絲打招呼的影片，駁斥傳聞。而郭俊辰先前10月1日生日當天直播時因為比出類似「540求救手勢」，引發網路恐慌。但經紀公司事後強硬回應，明確表示「惡意謠言已嚴重影響藝人日常生活」，並強調已經報案處理。聲明指出，近日有部分網民散布極端言論，甚至打著「關心藝人」的名義，傳播不實內容與陰謀論，對郭俊辰進行攻擊與詛咒。

