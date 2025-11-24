于朦朧疑遭杜強搧巴掌畫面瘋傳！全網爆炸怒喊：這渾蛋到底在哪

記者林宜君／台北報導

近日網上流出一段杜強（右）一上保姆車就搧于朦朧（左）巴掌的影片。（圖／翻攝自Threads）

中國大陸男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。 雖然警方將死因初步定調為「飲酒後意外墜樓」，然而事件疑點至今眾說紛紜。近日網上流出一段杜強一上保姆車就搧于朦朧巴掌的影片，掀起網上無數謾罵，此段影片再度將于朦朧事件推上風口浪尖。

近期時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出有傳言指出于朦朧下體疑被切除，被導演一口吃下肚，而劊子手就是杜強。（圖／翻攝自李沐陽新聞看點YT）

先前時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出有網友將於朦朧受虐的矛頭指向于朦朧的經紀人，並出現「屠夫」、「追殺」等誇張說法，網上紛紛將矛頭指向杜強，近期時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出有傳言指出于朦朧下體疑被切除，被導演一口吃下肚，而劊子手就是杜強。

于朦朧被杜強在保姆車上搧巴掌的影片遭流出。（圖／翻攝自Threads）

影片一經網民們轉發，引起一片怒罵及心疼。（圖／翻攝自Threads）

網友們既氣憤又難過。（圖／翻攝自Threads）

杜強自于朦朧事件後就消失無蹤。（圖／翻攝自Threads）

于朦朧被杜強在保姆車上搧巴掌的影片一經網民們轉發，引起一片怒罵及心疼，「我差點淚崩，為什麼霸凌我們萌萌」、「真是打了他一下」、「確實打了，打的瞬間還是萌萌被打偏過頭看向粉絲」、「好生氣，怎麼辦？氣到頭暈。冷靜。」、「好心疼，不敢看了。」，也有網友氣到直問：這渾蛋现在到底在哪？

截至11月24日為止，已有超過69萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

不過以上為Threads上網友們及李沐陽在YouTube節目《新聞看點》提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至11月24日為止，已有超過69萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

