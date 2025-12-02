「于朦朧真的被虐待」瘋傳！靈媒爆她是下一個 獻祭日藏恐怖巧合

于朦朧。翻攝微博



中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，終年37歲。網友持續挖其生前經紀公司天娛傳媒爭議，一名化妝師近日爆料，于朦朧生前受到霸凌「常被拖出去打」，有時傷到無法下床，而該名化妝師也不諱言自己曾為于朦朧遮蓋多處瘀青。此訊時未獲相關證實，不過，就在此時，美國靈媒Kandis Starr突然在網路上透露女藝人陳都靈將會在12月5日被獻祭。網友說，當天正是中國高層人物蔡奇的生日。

女藝人陳都靈。取自陳都靈微博

于朦朧的死因近三個月來始終是討論焦點。一名自稱化妝師的網友暗示于朦朧生前遭虐待，痛批：「骯髒的世界毀了他（于朦朧），他的父母已經崩潰。」這個訊息近日傳得沸沸揚揚，官方仍維持先前定調「酒後意外墜樓」。

廣告 廣告

靈媒Kandis Starr也在網路上透露，于朦朧之後，女藝人陳都靈也很危險，並表示陳都靈在啟皓藝術館3樓多次被強行灌藥、毆打，將會在12月5日被獻祭。

陳都靈的獻祭時間訂在12月5日，網友普遍認為會選在12月5日，是因為當天是中共中央政治局常委蔡奇的生日。不過，陳都靈在11月23日曬出多張生活照，並寫下「零零散散的日常」，看來無異狀。

網友之所以提到蔡奇，主要是之前中國各大網路平台討論串指出，于朦朧事件可能牽涉到一名影視導演「辛奇」，據稱此人背景非比尋常。有網民指辛奇疑似與中共中央政治局常委蔡奇存在某種隱秘血緣關係。

更多太報報導

男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴

凶殘復仇！天道盟角頭遭伏擊「雙腿腳筋挑斷」

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生