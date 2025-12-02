于朦朧真的被虐待！貼身工作人員不忍證實 目睹當場被拖行毆打
娛樂中心／綜合報導
中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，終年37歲。事發至今已兩個多月，但與他相關的疑點不斷浮上檯面，近期更因一名化妝師的爆料，讓整起事件再度成為輿論焦點。網路上流傳疑似貼身工作人員化妝師的對話紀錄，指控于朦朧在拍戲期間遭到霸凌、甚至「常被拖出去打」，有時受傷到隔天無法下床，而她也透露自己曾為他遮蓋多處瘀青。爆料曝光後，引發網友震驚與憤怒。
爆料內容中，該化妝師情緒激動，痛批：「骯髒的世界毀了他，他的父母已經崩潰。」更暗示于朦朧長期遭受暴力控制，外界根本看不見他身上的真實傷痕。然而在對話流出後，這名化妝師的社群帳號已停更兩個多月，引發外界擔心她的人身安全，甚至有人懷疑背後可能受到某些力量施壓。
隨著爆料持續增加，于朦朧的死因再度成為討論焦點。YouTuber李沐陽在節目《新聞看點》中指出，網路上流傳多種說法，包括演藝工作中遭虐待等，但強調所有指控必須以司法調查為準。他並表示，目前「為于朦朧討公道」的連署已突破70萬人，顯示外界對事件的質疑與不信任仍在攀升。
官方先前維持「酒後意外墜樓」的結論，但隨著更多爆料曝光，大批網友要求公布更多細節，盼能釐清真相、避免恐慌與謠言擴散。此案至今尚未明朗，社會輿論仍持續關注化妝師及其他爆料者的安全狀況。
