于朦朧真相大白！官方公布死亡原因 生前疑遭虐殺暗網影片外流

娛樂中心／台北報導

于朦朧墜樓身亡，被懷疑死因不單純。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧上月墜樓身亡，享年36歲，事件震驚演藝圈。事發迄今一個月，網路卻開始流傳所謂「暗網影片」的爆料，聲稱拍下他生前疑似遭受暴力的畫面，更有人指控牽涉特定藝人，引發社群高度議論。然而，這些影像與指控目前均未獲得任何官方或可信媒體證實，影片來源、內容真實性全都無從查核，疑似只是網路謠言再度擴散。

多家中外媒體對此保持審慎態度，強調沒有證據能支持「遭虐殺」的說法。評論時事的YouTuber李沐陽也發聲提醒，呼籲民眾不要輕信未經查證的影像，「凡是涉及個人名譽與刑案的指控，都必須以事實為基礎，否則恐已觸法。」

儘管中國警方早在9月已將案件定調為「酒後意外墜樓、排除他殺」，並逮捕多名散播極端謠言的網友，但「為于朦朧討公道」民間連署至11月18日仍突破68萬人，輿論持續要求更透明的調查資訊。李沐陽的節目分析再度推高討論熱度，而網路上關於杜強等人的爆料因缺乏官方證據，依舊停留在傳聞層面。

