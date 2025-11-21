「于朦朧第二」郭俊辰傳被滅口！現身機場遭疑：范世錡化妝的替身

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧於今年9月清晨墜樓身亡，消息震驚兩岸娛樂圈。警方初步通報為「酒後意外墜樓」，並排除刑事案件，但外界始終不信。近期網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口，隨後粉絲立刻曬出郭俊辰5日現身機場戴口罩的照片，打臉傳聞，但有網友仔細對比郭俊辰現身機場與直播時的臉部輪廓畫面並不一樣，質疑機場的郭俊辰是替身。如今更被懷疑是于朦朧案被指兇手之一的范世錡化妝頂替。

范世錡（右）近來捲入于朦朧（左）墜樓案。（圖／翻攝自于朦朧、范世錡微博）

有粉絲曬出郭俊辰5日戴口罩現身機場跟粉絲打招呼的影片，駁斥傳聞。但自從郭俊辰「本尊」出現後，眼尖的網友發現，機場出現的郭俊辰和直播裡的郭俊辰長的似乎不太一樣，網友比對郭俊辰耳朵形狀不一樣，眼神也不同，臉型也不太一樣，加上現身機場的郭俊辰全程戴著口罩並未摘下過，若是本尊為何不把口罩拿下，此舉讓網友產生質疑。

網友也表示真正的郭俊辰手上有大顆的痣，但機場照片並沒有，手勢跟動作乍看也跟范世錡也有幾分相似。而且以前看郭俊辰眼神溫柔。但2025年11月郭俊辰出現在片場的照片看來不對勁，完全不像健康的人，走路飄飄忽忽不跟任何人交流，跟粉絲交流也一句話都不說，身邊還隨時有工作人員貼身陪伴，更加引發外界聯想。

