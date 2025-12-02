「于朦朧第二」陳都靈爆將被獻祭！網見她「昨才發文」遭打臉：代發的

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭。不過有網友發現她昨才發微博，但也有人猜測表示微博可以請人代發。

中國男星于朦朧離世後，演藝圈的潛規則與結構性問題被大量翻出。（圖／翻攝自于朦朧微博）

一個月前網路曾流出一段陳都靈直播的詭異影片，影片中的陳都靈被不少粉絲指認與真實的陳都靈長相有落差，疑似有人皮面具痕跡，背後還有毆打聲，以及疑似陳都靈喊叫的聲音。當時陳都靈工作室曾出面否認。如今網紅蓓姨在YouTube頻道《蓓姨California Life》指出，美國靈媒Kandis Starr在22日與于朦朧進行第4次通靈時指出陳都靈現在很危險，表示兇手打算拿陳都靈去獻祭，獻祭時間訂在12月5日，蓓姨更進一步說明，網友普遍認為這個日期與蔡奇有關，因為蔡奇的生日就是12月5日。

陳都靈最近一篇文停留在11月23日。（圖／翻攝自微博）

但有網友表示她昨天才發微博，實際上去查看她最近一篇文章停留在11月23日並曬出多張生活照寫下：「零零散散的日常。」看來無異狀。也有人打臉表示微博文是可以請人代發的，藉此證明她人沒事。再度掀起不少議論。不過以上為網紅蓓姨在YouTube頻道《蓓姨California Life》以及Threads網友提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

