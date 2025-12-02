于朦朧第二！陳都靈遭靈媒爆被獻祭已離世 臉遭焚燒、凌虐過程全被拍

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，將會在12月5日被獻祭。蓓姨今（2）日再度上傳新片，稱美國靈媒Deborah表示「陳都靈已經離世」，綁架者把陳都靈和其他受害者的生死掙扎當成娛樂，把過程拍成影片直播，還在暗網上販賣謀利。

于朦朧案件疑點一一浮現。（圖／翻攝自于朦朧微博）

Deborah透露，陳都靈被迫與一個編號為100的人搏鬥與求生，過程中還被人焚燒面部，並表示她是在礦區遭人殺害，「根據靈魂的描述，在她（陳都靈）死之前，于朦朧和郭俊辰都陪伴在他身旁，撫慰著她的靈魂」，Deborah也提及2位首長，1位姓王，另1位姓董，以及于朦朧經紀人杜強，認為杜強可能藏身於索馬里，「要嘛在躲藏，要嘛在進行更多的非法活動」，並稱那些邪教徒下一個目標「將是一個姓胡的人」，猜測可能就是中國男星「胡歌」。

不過以上為網紅蓓姨在YouTube頻道《蓓姨California Life》以及Threads網友提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

