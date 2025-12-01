于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋

娛樂中心／綜合報導

美國靈媒Kandis Starr透露陳都靈現在很危險。（圖／翻攝自微博）

中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭引起熱議。

一個月前網路曾流出一段陳都靈直播的詭異影片，影片中的陳都靈被不少粉絲指認與真實的陳都靈長相有落差，疑似有人皮面具痕跡，而且背後還有毆打聲，以及疑似陳都靈喊叫的聲音。當時陳都靈工作室曾出面否認，但仍難以平息網路傳言。如今網紅蓓姨在YouTube頻道《蓓姨California Life》指出，美國靈媒Kandis Starr在22日與于朦朧進行第4次通靈時指出陳都靈現在很危險，表示兇手打算拿陳都靈去獻祭，獻祭時間訂在12月5日，蓓姨更進一步說明，網友普遍認為這個日期與蔡奇有關，因為蔡奇的生日就是12月5日。

于朦朧被天娛傳媒掌握職涯走向。（圖／翻攝自于朦朧微博）

不過以上為網紅蓓姨在YouTube頻道《蓓姨California Life》提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

