于朦朧粉絲不滿金馬未追思！掀兩岸論戰 台網友轟：關我們什麼事

記者林汝珊／台北報導

于朦朧於今年9月墜樓身亡。（圖／翻攝自于朦朧微博）

第62屆金馬獎頒獎典禮將於本（11）月22日登場，近日網上流傳「已故中國男星于朦朧將被列入金馬追思名單」的消息，引爆兩岸網友激辯。雖金馬執行委員會已在5日闢謠，仍掀起兩派論戰。

于朦朧今年9月驚傳墜樓身亡，雖警方判定為「意外死亡」，但死因至今仍遭外界質疑，目前更有超過64萬人加入連署，要為于朦朧討公道。事件延燒近2個多月，有網友在維基百科上看到第62屆金馬獎的「追思影人名單」中出現于朦朧的名字，在微博與台灣社群平台引起熱烈討論。

廣告 廣告

于朦朧傳出登上金馬追思名單，金馬執委會否認。（圖／翻攝自于朦朧微博）

不少激進粉絲認為，于朦朧應列入金馬獎追思名單，甚至拿已故藝人喬任梁舉例：「為什麼他可以、于朦朧卻不行？」甚至發起請願，要金馬「替于朦朧留名追思」。

另一派網友則認為于朦朧跟台灣、跟電影根本沒關係，「中國人的事，幹嘛要求台灣金馬幫他上名？」、「你怎麼不問問中國金雞獎？」、「在意就去抗議共產黨啊！」

更多三立新聞網報導

9m88被爆熱戀「10年好友章廣辰」！親密互動曝光 她不忍再氣喊3字

《劫機七小時》回來了！金球視帝再陷生死對決 「地鐵驚魂」首曝光

19歲男偶像慘了！「深夜闖女生澡堂」遭警逮捕 公司火大：立刻退團

GD想婚了！認了「想當爸」羨慕BIGBANG太陽成人夫：我是會結婚的人

