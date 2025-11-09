于朦朧粉絲巧用外送留言替喊冤！北京官方下令取消備註功能 全面禁用

記者林宜君／台北報導

中國男星于朦朧離奇墜樓身亡事件後，雖然官方定調「意外」，但網路上仍有大量疑問。（圖／翻攝自Threads）

中國男星于朦朧離奇墜樓身亡事件後，雖然官方定調「意外」，但網路上仍有大量疑問，中國平台開始對相關討論進行限制，例如熱搜撤下、帖文刪除，形同封鎖輿論，有意讓「全網噤聲」，近期，網路社群平台上，有大陸粉絲利用外送備註替于朦朧發聲，事件發酵後，大陸北京現在全面取消外送備註功能。

有大陸粉絲用外送備註替于朦朧發聲。（圖／翻攝自Threads）

前陣子有大陸粉絲替于朦朧發聲，曬出一張10月13日的外送單，點餐內容是一份單人份的微辣「金湯無刺酸菜魚」，但吸引網友熱議的不是餐點，而是上頭備註內容寫著「請在B站關注白真飾演者發現公司洗（錢）證據後被虐S（死），800E（億）養老金不翼而飛事件，謝謝」。

廣告 廣告

此畫面瞬間在網路上瘋傳引發討論，紛紛表示「這是為于發聲」、「外送點起來」。（圖／翻攝自Threads）

創意發聲也讓于朦朧粉絲笑說「此屆網友不簡單啊！」。（圖／翻攝自Threads）

此畫面瞬間在網路上瘋傳引發討論，紛紛表示「這是為于發聲」、「外送點起來，備註白真上神發現惡人洗錢被滅口」、「好聰明」、「外送點起來」、「訂購這份外賣的人，想講這件事傳播出去，因為于的名字一直被禁，牆內大多數人不明真相」，創意發聲也讓于朦朧粉絲笑說「此屆網友不簡單啊！」。

因此事件擴散效應，現今大陸北京已全面取消外送備註功能。（圖／翻攝自新聞看點李沐陽YT）

因此事件擴散效應，現今大陸北京已全面取消外送備註功能，電詢客服詢問，客服只回應系統全面升級中，會不會恢復此功能尚未得知。網路開始議論，于朦朧墜樓肯定有什麼隱情，不然為什麼要接連取消可以發佈訊息的任何管道。

截至11月09日為止，已有超過66萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

截至11月09日為止，已有超過66萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

替于朦朧發聲遭死亡威脅！北京傳媒女高層遇連環車禍收刀片 恐嚇升級！

金馬影展陷輿論風暴！于朦朧追思名單突被刪 粉絲怒喊「拒看金馬！」

天娛黑幕再起？黃明志涉毒案疑被設局 背後勢力傳為掩蓋于朦朧命案！

于朦朧案延燒！郭俊辰現身機場遭疑是替身 網友比對臉型、耳朵全不同

