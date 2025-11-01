于朦朧經紀人杜強疑潛逃台灣！傳入住士林飯店「擬整容換臉」躲追查

記者林宜君／台北報導

于朦朧（左）經紀人杜強（右）疑似在事發後人間蒸發。（圖／翻攝自微博）

中國男星于朦朧於今年9月墜樓離世一事持續發酵，案情疑點重重，引發輿論熱議。近期更有網路爆料指出，于朦朧的經紀人杜強（本名杜以丞）疑似在事發後人間蒸發，甚至被指「已潛逃來台避風頭」，原傳出躲藏在西門町，現今被指入住台北市士林區某間飯店，還傳出有意整形變貌以避免被認出。

杜強原被傳出躲藏在西門町。（圖／翻攝自Threads）

根據時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中的分析指出，杜強在案發後「徹底消失」，無任何公開露面或社群活動。李沐陽提到：「有不少網友留言表示杜強已經離開中國，甚至潛逃到台灣。」更有人聲稱杜強可能使用假名或偽造身分文件入境，「這些人要弄幾個化名或假身分並不困難」。部分爆料甚至進一步指稱，杜強可能計畫透過整形手術來改變外貌，以規避媒體與警方的追蹤。

時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出，杜強目前被傳出藏身在士林區。（圖／翻攝自李沐陽《新聞看點》YT）

時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出疑兇要弄幾個化名或假身分並不困難。（圖／翻攝自李沐陽《新聞看點》YT）

李沐陽在頻道《新聞看點》指出，杜強目前被傳出藏身在士林區，但目前只是傳聞，有網友查詢多家士林飯店，業者均表示「沒有名為杜強或相關身分的旅客入住紀錄」。由於杜強自事件爆發後完全音訊全無，外界懷疑他已離開北京出境避風頭的說法，也因此愈演愈烈。

杜強為娛樂公司高層。（圖／翻攝自李沐陽《新聞看點》YT）

此外，有自稱知情人士的網友指出，杜強的朋友李志舉可能掌握他的去向。據了解，李志舉是大陸某演藝商演公司的負責人，曾與杜強及于朦朧在合作期間多有往來。有狗仔在社群爆料，李志舉實際上與天娛傳媒關係密切，甚至是幕後高層之一，懷疑他可能協助杜強隱匿行蹤。不過，這些說法目前均未獲官方或媒體證實。

而截至11月01日為止，已有超過63萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

