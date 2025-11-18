于朦朧經紀人疑涉案逃到士林！中國大咖名嘴全說了 傳以假名假身份潛入

娛樂中心／綜合報導

于朦朧墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

中國大陸男星于朦朧於 2025 年 9 月 11 日在北京墜樓身亡，享年 37 歲。雖然官方將死因定調為「飲酒後意外墜樓」，但外界對於事件疑點仍持續議論，相關傳言不斷延燒。近期，時事評論人李沐陽在 YouTube 節目《新聞看點》中再次引發關注，他提到網路上流傳大量關於案件的爆料，其中包括「涉案人士杜強疑似逃往台灣」的說法，相關討論瞬間在網路掀起熱議。

于朦朧驟逝，不少網友對於的死因表示質疑，微博全炸鍋。（圖／翻攝自微博）

李沐陽在節目中指出，有爆料者聲稱杜強在案發後「完全消失」，沒有公開露面，也沒有任何社群更新，引來網友強烈好奇。一些留言甚至稱杜強可能已離開中國，並以假名或偽造身分入境台灣。部分傳言更進一步指出，杜強可能短暫躲藏在台北西門町，甚至移動至士林區飯店，並計畫透過整形手術改變外貌，以避免被外界認出。李沐陽強調，這些說法尚未獲得任何官方證實，但因討論度極高，成為網路焦點。

廣告 廣告

于朦朧身亡事件因疑點重重，在網路持續發酵。截至 11 月 18 日，已有超過 68 萬名網友參與「為于朦朧討公道」線上連署，要求中國相關單位重新調查並公開更多細節。然而，中國警方仍維持原先結論：「酒後不慎墜樓，排除刑事案件。」同時也依法拘捕 3 名散布相關未經查證訊息的網友，指控其「編造與散布謠言」。

對於杜強是否真的逃往台灣，目前無任何官方或司法單位證實。李沐陽在節目中也表示，所有訊息都來自網路爆料，仍需保持謹慎看待。但由於案件關注度居高不下，他的說法仍引發兩岸網友激烈討論，也讓于朦朧事件再度被推向輿論焦點。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

更多三立新聞網報導

獨家／李千娜結婚2年舉辦婚宴！悲慟證婚人突然病逝 最後見面狀態還行

獨家／李千娜晉升董事長！一肩扛起千萬房貸 夫妻共同打拚夢想家園

草屯阿倉變台灣之光！挑戰全亞洲最難極限鐵人賽事 突破地獄級路段奪名

名模生死鬥金性燦逝世享年35歲！親哥曬骨灰罈、遺照 悲曝最後一發文

