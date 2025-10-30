于朦朧翻版? 西藏冒險王死亡疑雲再起 驚悚對比圖曝光 網喊 : 真屍恐「在這」....

有網友指出，在冒險王進行直播期間，曾有帳號名為「夏水夢澤111111」的用戶發布威脅言論，包括「煞老王」、「明天地獄見」及「老王你想結束生命嗎」等文字。 圖:翻攝自X帳號@xinwendiaocha

[Newtalk新聞] 近日，X 帳號 @xinwendiaocha 發布爆料，指稱已故的「西藏冒險王」王相軍死亡案出現新的疑點，引起網友熱議。

爆料指出，冒險王的父親對警方確認的屍體表示質疑，稱屍體與兒子存在明顯差異，包括身高高出約 10 厘米、缺少鬍子與腿毛、腳趾長短不一致等特徵。據稱，首次進行的 DNA 比對結果並未匹配，第二次比對才被官方認定為冒險王的 DNA。此部分資訊尚未獨立證實。

更驚悚的是，爆料中附上對比圖，暗示屍體與冒險王生前外貌，並提出疑問：「如果這個屍體不是冒險王的，那他真正的屍體在哪裡？」文章稱，有網友稱冒險王的屍體「可能正在798藝術館展覽」，此說法同樣未經證實。

更驚悚的是，爆料中附上對比圖，暗示屍體與冒險王生前外貌。 圖:翻攝自@xinwendiaocha

此外，有網友指出，在冒險王進行直播期間，曾有帳號名為「夏水夢澤111111」的用戶發布威脅言論，包括「煞老王」、「明天地獄見」及「老王你想結束生命嗎」等文字。該帳號據稱與另一名網友「小左」相關，但此說法仍屬未證實。

該帳號據稱與另一名網友「小左」相關，但此說法仍屬未證實。 圖:翻攝自@xinwendiaocha

網友也回顧直播細節，稱冒險王曾在被問及「若遭綁架如何示意」時，眨眼次數高達 100 次。此外，流傳的落水影片亦被部分網友質疑為提前設計的惡作劇片段，非實際最後落水影像。

爆料文章指出，因為于朦朧事件引起網友對於冒險王死亡真相的再次關注，並稱此次討論中出現的線索與證據「能量非常強大」，暗示可能有新的受害者不斷在增加。

