于朦朧臉上「倒辛」字解密！李大宇曝通靈人訊息：全因「他」變態佔有慾

[Newtalk新聞] 資深國際時事評論員李大宇在其YouTube頻道「大宇拍案驚奇」最新影片中，引述TikTok通靈博主「東方神官」說法，揭露藝人于朦朧臉上出現「倒辛」字的駭人內幕。李大宇指出，該符號涉及中共高層私生子辛奇的佔有慾。辛奇據傳為中共政治局常委蔡奇之子，因誤解于朦朧善意產生情愫，在得知于試圖逃離公司並遭出賣後，憤而動用私刑宣示主權。





李大宇說明，消息來源是一名活躍於TikTok的通靈博主「東方神官」，該博主常分享道家導師「光子道長」來自靈界或地府的啟示。雖然該博主對個人隱私諱莫如深，依內容判斷應居住於海外，但在網路上已累積相當知名度。近期「東方神官」指稱于朦朧是帶有使命的「光之子」，目的是揭露黑幕，並進一步針對于朦朧與法輪功的關聯進行解析。

廣告 廣告





「東方神官」提到的重點之一涉及台灣的「204頻道」(應指YouTube頻道「204檔案」)。李大宇表示，據該博主說法，該頻道確實與于朦朧取得連結，但初期僅接收到墓地靈體的訊息，直到第二次接觸，于朦朧感受到對方善意後才真正進行溝通，甚至帶了已故藝人喬任梁一同出現。李大宇認為，這部分內容雖然僅供參考，但對於關注此事的民眾而言，仍具備相當程度的衝擊力。





至於外界最關心于朦朧臉部的「辛」字印記，據傳是辛奇所烙印，「東方神官」指出，辛奇從小家世顯赫且行事隨心所欲，雖外貌不佳且排斥女性，但在外人面前展現雙面性格，實則偏好男性。而于朦朧因對公司同仁及粉絲展現如天使般的溫暖與公平，讓辛奇產生誤會，以為對方對自己有意，進而動了真情，甚至為此進行整形。





東方神官指出，于朦朧曾試圖逃離所在的天娛公司，並將蒐集到的公司罪證存於USB硬碟，交給一名女性高管尋求協助，該名女性疑似為曾說過「愛情原來是可以被交易的」汪俞岑。不料汪俞岑轉身向公司告密，導致于朦朧遭嚴懲並關押於地下室鐵籠。





然辛奇得知此事後並非針對背叛感到憤怒，而是基於佔有慾，認為于朦朧怎能與他人產生情感連結。為了宣示主權，辛奇派人以烙鐵形式，將其名字首字「辛」烙印在于朦朧臉上，李大宇對此指出，那至於這個字是怎麼上去的，這裡略去相關細節，「大家能想到。」李大宇表示，辛奇此舉目的是警告圈內人士：「他于朦朧是我辛奇的，你們誰也別想碰他」。據傳，辛奇身分敏感，是中共政治局常委蔡奇的私生子，目前掌控知名傳媒公司，其母田海燕更掌握湖北多家保全公司，勢力龐大。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)高齡駕駛釀禍！ 75歲翁「操作不當」直撞機車紅燈停等區

于朦朧案延燒超過2個月！范世錡直播被提「缺牙齒」突暴怒 遭疑案情不單純