于朦朧英國紀念椅完成了！「中英文銘牌照」曝光 網一看全淚崩

記者蔡維歆／台北報導

于朦朧案件疑點一一浮現。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧自9月11日意外身亡，雖然警方強調為酒後墜樓，不過網路上仍流傳許多他生前遭施虐影片，參加死亡飯局等傳聞，質疑一切為陰謀論。近日更有網友曝光疑似于朦朧生前遭到經紀人杜強掌摑畫面，讓許多人氣憤不已。現在有網友貼出于朦朧在英國維多利亞堤岸公園的設立紀念長椅，上面以中英雙語刻寫著：「一位才華洋溢、樂於助人、充滿熱情並激勵的無數人的藝術家。」

有網友貼出于朦朧在英國維多利亞堤岸公園的設立紀念長椅。（圖／翻攝自網路）

近日有網友在網路上曬出一張照片，在英國Victora Embankment Park （維多利亞堤岸花園）看到了于朦朧紀念長椅，上面有人放了一束鮮花，據悉旁邊還有方大同的紀念長椅。不少網友看到都淚奔感嘆他年紀輕輕真可惜，還有于朦朧的粉絲在評論區呼籲可不可以去冰島建一個，因為那是于朦朧的願望，也有網友說跟方大同的長椅在一個公園，他應該會很開心！

不過以上為Threads上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

