于朦朧虐殺暗網影片外流！狂喊兇手名字 慘遭綑綁甩巴掌暴力對待

娛樂中心／綜合報導

于朦朧墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

中國男星于朦朧上月不幸墜樓身亡，享年36歲，消息震驚演藝圈。距離事件發生已一個月，近日網路卻流傳所謂「暗網影片」的傳聞，聲稱拍下于朦朧生前遭受暴力的畫面，引發各界高度關注與討論。有網友在社群平台上爆料稱，自己「從暗網取得相關影片」，甚至點名部分藝人涉入。不過，目前所有影片與說法均未經任何官方或權威媒體證實，也無法確認影片來源與真實性。中國與多家海外媒體對此傳聞均保持審慎態度。

于朦朧身故後事件至今已延燒一個月，案件疑點一一浮現。（圖／翻攝自于朦朧微博）

評論時事的YouTuber李沐陽也針對事件發表看法，呼籲民眾不要被未查證的影像誤導，應等候警方與相關單位的正式說明。他強調：「任何涉及個人名譽與刑案的內容，必須以事實為依據，否則恐涉誹謗或散播假消息。」截至目前，官方尚未公布進一步調查結果。外界呼籲網友理性看待網路傳言，勿散播未經查證的內容，以免造成二次傷害。

截至11月18日，「為于朦朧討公道」連署已超過68萬人，要求重新調查並公開更多訊息，但中國警方仍維持9月的結案方向，認定「酒後意外墜樓，排除他殺」。警方並曾逮捕三名散布極端傳言的網友，認定其「編造、散布謠言」。儘管如此，于朦朧之死仍在網路上引發持續討論，李沐陽節目中的整理與分析再次將輿論推向高點，而關於杜強的種種爆料，也因沒有官方資訊，至今仍停留在網路謠言與猜測層次。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

