于朦朧被列民事案件！親友團怒發公開信「內文曝光」

中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，震驚兩岸娛樂圈。由於案情疑點重重，引發各種揣測、陰謀論，網路上更流傳他並非單純墜樓，而是疑似遭受虐待與凌辱後被拋下樓，甚至傳出他肛門殘留多人體液。而在近日，中國YouTuber李沐陽就透露自己有收到一封來自于朦朧親友團的信，內容充滿了滿滿的憤怒、悲痛，且過去替于朦朧發聲的中國網紅，則疑似遭到約談禁閉，命在旦夕。





于朦朧案被列民事！親友團怒發公開信「內文曝光」解放軍「這1人」幫發聲卻被消失

李沐陽表示，自己收到1封來自于朦朧親友團的公開信。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞看點 李沐陽》）

李沐陽透過影片表示，自己收到1封來自于朦朧親友團的公開信，撰寫人透露，他姑姑就是于朦朧過去唸書時的老師，因此對于朦朧「知根知底」。親友團強調，不論于朦朧的事件被判定為民事，或是刑事案件，都務必有充足證據，「既然案件被認定為民事案件，那判定的依據和證據在哪裡？執法過程都有誰在參與？」、「于朦朧事件過程中的所有警察都有誰？警號兒是多少？所有警察在執法到判定案件為民事案件的過程中有沒有第三方的監督與作證？這個第三方現在在哪裡？」。

于朦朧案被列民事！親友團怒發公開信「內文曝光」解放軍「這1人」幫發聲卻被消失

親友團強調，不論直系或者非直系親友，都不可能接受案件最後以民事處理。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞看點 李沐陽》）





撰寫人表示自己有醫學背景，質疑「于朦朧工作室做為一個第三方的私人商業機構，有什麼資格來通報自然人的身亡？」，坦言從來沒有看過有私人企業去通報死亡過，信內透露，目前直系親屬還沒有官方的通報，就是因為直系親屬仍然在抗爭當中」，強調不論直系或者非直系親友，都不可能接受案件最後以民事處理，痛批「這是條人命，殺人償命天經地義，要知道在所有血海深仇中，『命案』是被排到最前面的！你們這些狗腿子營消耗也會被我們開盒的，我們寧可殺錯也絕不放過，所以你們最好晚上慶幸自己能睡得著吧」。

于朦朧案被列民事！親友團怒發公開信「內文曝光」解放軍「這1人」幫發聲卻被消失

替于朦朧發聲的中國網紅，疑似遭到約談禁閉，命在旦夕。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞看點 李沐陽》）





令人更害怕的是，過去自稱是退役解放軍人、紅後代的中國網紅凜北川，在替于朦朧發聲、實名檢舉中共公安部長王小洪後，目前已「被失蹤」超過1個月，似乎命在旦夕，即便凜北川好友替他發聲，相關的微博帳號卻全被封鎖，讓李沐陽憤怒表示喊話「你們真的一點都不害怕自己將來會遭遇不測嗎？會遭遇報應嗎？」。





