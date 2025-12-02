于朦朧遭爆「戴矽膠耳」！他曬右臉「辛」字烙印照喊這句

娛樂中心／于士宸報導

中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，震驚兩岸娛樂圈。由於案情疑點重重，引發各種揣測、陰謀論，網路上更流傳他並非單純墜樓，而是疑似遭受虐待與凌辱後被拋下樓，甚至傳出他肛門殘留多人體液。然而，中國YouTuber李沐陽，近日發布新片表示，接獲網友爆料，于朦朧疑似生前臉上被倒烙了導演辛奇中的「辛」字，李沐陽也在影片中揭開了兩人的驚悚內幕。





于朦朧的右側臉疑似有「辛」字刻痕。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞看點 李沐陽》）

習仲勛夫妻（中、右下）與習近平（左）習遠平（紅圈）一家人的舊照。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞看點 李沐陽》）









網友稱辛奇（左、中）整型前的長相與年輕時的習遠平（右）相似度極高。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞看點 李沐陽》）





中國知名YouTuber李沐陽日前發布新片，談論于朦朧命案。據影片所述，李沐陽稱自己收到來自觀眾的爆料，疑似于朦朧生前在側臉鬢角處臉頰上被烙印了一個「辛」字，「辛奇的辛」。只見畫面中，于朦朧右側臉頰接近鬢角處有一塊深色痕跡，仔細拉近觀看，線條形狀竟讓網友認為與倒轉的「辛」字極為相似，引起網友討論。李沐陽接著指出，其實早就有傳聞稱，于朦朧25歲出道時就受到多位娛樂界大佬關注。其中除了資本寡婦田姓女大佬，還有天娛傳媒掌控人辛奇，李沐陽曾在先前的影片中提到，有網友稱辛奇整型前的長相與年輕時的習遠平相似度極高，並曬出一張習仲勛夫妻與習近平習遠平一家人的舊照，仔細一看令李沐陽也評論「確實有些相似」。





于朦朧在真人秀節目「追光吧！哥哥」中的近照遭網友質疑是「假耳朵」。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞看點 李沐陽》）





不僅如此，李沐陽也曬出一張網友提供于朦朧昔日登上「追光吧！哥哥」的節目畫面，指齣網友認為于的右耳疑似有問題。在一張高清的近照中，于朦朧的耳垂處有著明顯銜接痕跡，網友表示「于朦朧的耳朵原本有血色、弧度漂亮」，與在節目中畫面有出入，遭質疑是被切下，換上「假耳朵、矽膠耳朵」。至於說法是否屬實，李沐陽也表示自己不了解于朦朧，大家可以比對判斷，呼籲「于粉」觀眾可以幫忙確認。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：于朦朧遭爆「戴矽膠假耳」畫面曝！他曬右臉「辛」字烙印照：盼于粉出面

