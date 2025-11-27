于朦朧遭虐殺被挖器官！兇手全指向他 一度神隱消失人間蒸發

娛樂中心／綜合報導

于朦朧身故後事件至今已延燒一個月，案件疑點一一浮現。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國大陸男星于朦朧今年9月在北京墜樓身亡，享年37歲。儘管警方已將死因定調為「飲酒後意外墜樓」，並排除他殺，但事件仍在網路上掀起巨大討論。近期，時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中整理網路傳言時指出，一系列與于朦朧相關的極端爆料再次引發輿論震動，甚至指出有網友甚至將矛頭指向于朦朧的經紀人，並出現「屠夫」、「追殺」等誇張說法，但並未指出是哪一位經紀人，也因此引起大批網友熱議。

廣告 廣告

于朦朧以《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》聞名。（圖／翻攝自于朦朧微博）

于朦朧墜樓身亡，意外牽扯出許多官二代。（圖／翻攝自于朦朧微博）

李沐陽強調，這些言論全屬網路謠言，但其誇張程度驚人。部分匿名貼文竟以「屠夫」等極端字眼形容杜強，甚至出現「涉入暴力事件」、「追殺他人」等無證據指控。有少數貼文更流傳荒謬說法，聲稱其「涉及吃人肉」等駭人内容，完全沒有任何官方或媒體證實，卻因言辭聳動而迅速在社群擴散。

此外，亦有網友聲稱杜強在案發後「人間蒸發」，沒有公開露面或社群更新，因而引發更多揣測。另有傳言指他「離境赴台」，疑似在台北西門町或士林一帶現身，甚至出現「為避免被認出而打算整形」等離譜版本，使整起事件愈加撲朔迷離。

截至11月18日，「為于朦朧討公道」連署已突破68萬人，要求重新調查並公開更多資訊。不過警方早已逮捕多名散布極端謠言者，並重申此案為意外墜樓，排除外力介入。儘管如此，網路上各式離奇傳聞仍持續發酵，李沐陽節目中整理的網路謠言更讓討論再次升溫。中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

更多三立新聞網報導

香港天后蔡卓妍發文42字！悲慟宏福苑火災傷亡 緊急轉發協助資訊

大嘻哈男神震撼宣布結婚生子！開心當爸爸了 拋棄鴻海高薪轉戰當歌手

香港大火悲慟！超大咖天后暖心發文雙手合十 致敬英勇消防員

Janet發布香港大火現場慘況！悲慟喊話香港朋友加油 粉絲刷留言集氣

