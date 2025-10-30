于朦朧遭虐殺「鄰居冒險救人」撞見禁忌一幕！慘滅口躺地影像曝

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧今年9月樓身亡，警方初步以意外結案，但外界至今仍揣測不斷，網路甚至出現疑似「暗網影片」，內容涉及暴力與虐待，引起另一波議論。網紅李大宇近日爆料稱，當晚不只于朦朧一人身亡，疑似還有一男一女也在社區內喪命，可能是聽到動靜出面關心，結果慘遭滅口，震撼不少網友。





于朦朧生前疑似遭幕後真凶開膛剖肚去USB，相關錄音檔在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Threads）









案件發展依舊撲朔迷離。部分網友矛頭指向于朦朧生前參加的「17人聚會」，且墜樓社區近期房市異動明顯。根據中國房產平台「房天下」資料，事發後「陽光上東」社區竟出現多達93戶二手物件同時釋出；更詭異的是，社區住戶對外保持沉默，幾乎無人願意談論此事，使陰謀論越傳越烈。

李大宇提到，女方聽到異響想上前幫忙于朦朧，卻慘遭毒手。（圖／翻攝自大宇拍案驚奇YT）









李大宇在YouTube節目《大宇拍案驚奇》中指出，越來越多跡象顯示，9月10日至11日期間社區內或有三人遇害，除了于朦朧外，還包括一名女子及一名男子。據說女方聽到異響想上前幫忙，卻慘遭毒手；另一名男子疑只是開門查看情況，也因此喪命。他還提到，雖然案發已超過一個月，熱度卻不減，且這些傳聞也可能解釋為何社區居民噤聲，以及疑似流出的影片中傳出女子尖叫，疑似是看見恐怖場景所致。消息再掀網路譁然，網友留言痛斥：「這些人良知去哪了？」「太可怕了，忽然覺得能住在台灣真幸福」、「作惡多端終會有報應。」









