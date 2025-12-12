于朦朧遭騙！高泰宇被爆「借200萬買豪車豪宅」欠錢不認帳 還參與虐殺

記者林宜君／台北報導

娛樂圈再爆震撼內幕！一名接近劇組的相關人士近日向媒體爆料，指出藝人于朦朧生前曾因信任好友高泰宇，私下借出200萬，對方聲稱是「要做投資」。沒想到這筆錢不但沒用在投資上，反而傳出高泰宇拿去購買豪車與豪宅，最後甚至在被催討時「翻臉不認帳」，讓人瞠目結舌。

高泰宇主動向于朦朧提出投資計畫，口口聲聲保證風險小、回報高，甚至承諾「很快就能還本帶利」。（圖／翻攝自冷眼財經TikTok）

于朦朧基於朋友情誼，加上高泰宇背後有「抖音平台高層親戚」撐腰，因此沒有懷疑太多。（圖／翻攝自冷眼財經TikTok）

據悉，當時高泰宇主動向于朦朧提出投資計畫，口口聲聲保證風險小、回報高，甚至承諾「很快就能還本帶利」。于朦朧基於朋友情誼，加上高泰宇背後有「抖音平台高層親戚」撐腰，因此沒有懷疑太多，迅速借出高額資金。然而爆料者指出，高泰宇拿到錢後，生活水平突然大幅提升，換了豪車、住進新豪墅，但投資項目卻毫無進展。

高泰宇欠錢不還還恩將仇報。（圖／翻攝自冷眼財經TikTok）

于朦朧後來察覺不對，多次私下詢問款項去向並要求償還，沒想到高泰宇態度一百八十度大轉變，甚至出現推拖、否認借款等狀況，讓于朦朧深受打擊。消息曝光後，網友紛紛在社群平台留言怒批：「把朋友當提款機？」、「借錢買豪車豪宅還能硬拗？」、「這不是投資，是詐騙吧？」、「于朦朧人太善良，信錯人真讓人心疼。」、「人渣」、「還參與虐殺于」。

網怒罵高泰宇人渣。（圖／翻攝自Threads）

更有知情者補充，高泰宇之所以敢如此大膽，疑似仗著「舅舅是抖音平台高層」，讓他行事愈發囂張。目前高泰宇方面尚未正式回應相關爆料，但風波持續延燒，網友怒火不減，更有人要求平台出面說明是否存在相關保護或包庇行為。整起事件仍待釐清，但于朦朧遭背叛、好心借錢卻換來翻臉的傳聞，已在娛樂圈掀起熱烈討論。

