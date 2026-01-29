于朦朧還在畫面裡出錯！網友說他可愛 卻也同時承認于朦朧回不來了

記者林宜君／台北報導

一段舊影片讓全網又哭又笑，近日社群平台瘋傳一段于朦朧過去上節目在空檔玩「15、20」反應遊戲的畫面，不少網友留言感嘆「可愛」、「可惜人不在了」，卻也意外引爆一波查證潮，事實真相隨之浮出水面。

事實上，于朦朧近年雖然曝光度降低，但並未消失於演藝圈。于朦朧曾以古裝作品受到關注，也累積一定粉絲基礎。此次節目片段重新被挖出，原本只是懷舊回顧，卻因部分網友未查證便下結論，導致錯誤訊息再度浮上檯面。也有理性網友出面提醒，呼籲「看到消息先查證」、「不要隨意替藝人寫結局」。相關留言獲得不少按讚支持，認為懷念可以，但不該建立在不實資訊之上。

