于朦朧離世各界追真相！粉絲創意聲援不畏封鎖 全球動容！

記者林宜君／台北報導

于朦朧離世已三個月，案件疑點重重，引發全球粉絲與台灣支持者齊聲追討真相。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧離世已三個月，案件疑點重重，引發全球粉絲與台灣支持者齊聲追討真相。從網路連署到實體行動，支持者以創意方式聲援，要求調查事件真相，超73萬人參與連署，聲勢不減。

基隆市有民眾自費租下電視牆廣告，播放于朦朧的相關消息及連署QR Code。（圖／翻攝自于朦朧 AlanYu台灣首站 FB）

中國男星于朦朧於今年9月11日凌晨在北京陽光上東小區意外墜樓身亡，事件發生後，官方迅速以「排除刑事嫌疑」結案，並封鎖所有質疑聲音，引發社會與網路輿論強烈反彈。網路爆料稱，于朦朧曾反抗圈中潛規則及權貴壓力，並長期遭監控與虐待，生前掌握犯罪集團證據，有消息指出，于朦朧並非當天才遇害，而是被多次轉移地點後殘忍殺害，涉案人物涵蓋導演、編輯、資本大佬、製片人、演員、歌手、經紀人及辛奇等人。

廣告 廣告

有網友貼出于朦朧在英國維多利亞堤岸公園的設立紀念長椅。（圖／翻攝自網路）

事件發酵至今，全球支持者持續發聲，透過社群媒體與線上連署，截至目前，全球累計超過73萬人簽署聲援請願，呼籲重新調查案件。除了大陸支持于朦朧的粉絲之外，台灣各地粉絲也展開創意聲援行動，包括基隆擺放「朦朧追真相」電視看板、台北車站、西門町、板橋轉運站以及信義區、台南等地點播放聲援影片與看板，還有英國倫敦維多利亞堤岸公園設立了于朦朧的紀念長椅。令全球動容。

有大陸粉絲用外送備註替于朦朧發聲。（圖／翻攝自Threads）

此外，粉絲運用各種媒介表達哀悼與追求正義，包括手工製作紙藝、繪畫及短片影像，外送備註，將于朦朧生前作品與生平故事展現於社群平台，呼籲官方及國際媒體重視案件。粉絲追討真相，並強調「年輕生命不應被輕易抹滅」。支持者表示，這些創意行動不僅是對于朦朧的悼念，也是對不公事件的抗議，他們希望透過公開聲援，讓社會大眾看見事件真相，並促使相關單位重新啟動調查，讓正義得以伸張。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

辛龍復出不回頭！吳宗憲一句話「各走各的賽道」劃清界線

比飛韓國還貴！Faker跨年見面會門票價格飆破3萬秒殺 網狂問：能幹嘛

新人排場比天王大？王Aden堅持訪問要先看訪綱 結果乏人問津零人採訪

跨年取消風波延燒！網友直言比事件更驚訝的是 不認識王ADEN

