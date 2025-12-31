于朦朧離奇墜樓後又爆大佬性騷擾男星！全網怒轟：娛樂圈太噁心

記者林宜君／台北報導

近日網路上流出一段疑似資本大佬當眾騷擾男藝人的影片，再度引發娛樂圈黑幕熱議。（圖／翻攝自Threads）

近日網路上流出一段疑似資本大佬當眾騷擾男藝人的影片，再度引發娛樂圈黑幕熱議。影片中，一名年長、禿頂西裝男子與年輕男藝人互動曖昧，男藝人起身後，大佬的手仍順勢下滑，場面令人不適。雖然影片中大佬身分尚未確認，但部分網友將其與北京國企高層李愛慶聯想起來。

影片中，一名年長、禿頂西裝男子與年輕男藝人互動曖昧，男藝人起身後，大佬的手仍順勢下滑，場面令人不適。（圖／翻攝自Threads）

李愛慶曾任北京市首都創業集團董事長長達18年，2025年被判死緩，並被指控利用職務索賄、搞權色交易。過去曾有傳聞指其與多名男星和二線藝人有染，但未經官方確認。這段影片曝光後，引起大量網友熱議：「娛樂圈真的超噁心」、「明目張膽性騷擾太可惡了」。

廣告 廣告

男星于朦朧離奇墜樓身亡，引發外界對潛規則、冷藏及權色交易的關注。（圖／翻攝自Threads）

2025年9月，男星于朦朧離奇墜樓身亡，引發外界對潛規則、冷藏及權色交易的關注。據內部人士透露，于朦朧生前因拒絕參與不當飯局而遭冷藏多年，其遭遇與近期流出影片存在暗示性聯想。網友指出，男藝人在娛樂圈被性騷擾或遭封殺的案例並非孤例，類似李現的事件也曾曝光。男星權色事件，專家提醒，應聚焦明星安全與工作安排，不宜過度聯想或散布未經證實的指控。粉絲應尊重個人隱私，並關注官方資訊與公開消息。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

台中跨年／金曲歌王歌后齊聚麗寶跨年夜 豪華陣容陪你倒數迎新年

老友曹西平離世太突然！黃安語出驚人談「穿越告知死期」

蔡依林演唱會遭瘋傳「神秘獻祭」！音樂總監發聲明滅火 真相出爐

曹西平猝逝！黃明志吐心聲：答應寫的〈醜八怪〉沒機會唱

