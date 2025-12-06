于朦朧風暴反噬！我的世界沒有我上映遭下架 田海蓉被抵制 網：現世報

記者林宜君／台北報導

大陸女星田海蓉近日再次成為輿論焦點。田海蓉主演的新片《我的世界沒有我》上映沒多久後遭到下架。由於時間點敏感，外界普遍認為此舉與先前延燒許久的「于朦朧事件」有關，網路上更湧現大批網友留言直指：「這是現世報！」。田海蓉因在于朦朧逝世風波中的被點名與爭議發言，一度遭網民質疑態度冷漠、立場曖昧，讓田海蓉的社群與形象陷入重重批判。儘管她曾多次否認相關揣測，但討論聲量始終未曾平息。

田海蓉此次新片《我的世界沒有我》遭下架，並未提供官方說明，但網友普遍解讀為「受到輿論壓力影響」。（圖／翻攝自TikTok）

田海蓉此次新片《我的世界沒有我》遭下架，並未提供官方說明，但網友普遍解讀為「受到輿論壓力影響」，甚至有人指出作品的宣傳區域底下湧入大量負評與抵制留言，讓該片不得不低調撤片。電影下架後，「田海蓉」、「我的世界沒有我」瞬間衝上微博娛樂熱搜。有網友直言：「風波沒解決還敢上映？怕被罵到爆吧。」甚至出現更激烈留言：「現世報來得快」「自食其果」、「公關還不趕快出來？」截至目前，田海蓉本人、電影片方以及平台皆未對「突襲下架」作出回應。不少媒體也試圖向片方求證，但皆未得到正面答覆，使得整起事件更加迷霧重重。

更多三立新聞網報導

趙震雄昔日惡行被挖！七年前論壇留言揭學生狂暴史 網轟：「果然影帝」

于朦朧驟逝易烊千璽直播疊石頭15分鐘解密真意！遭網酸：「易述怎麼說」

苦苓狠酸封小紅書政策！直言民進黨根本不怕增加敵人 網友分裂互嗆

《信號2》趙震雄過往前科被挖出！網怒掀拒看抵制潮 道歉不買單

