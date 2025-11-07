于朦朧風波後安唯綾曝范世錡片場狀況 稱修杰楷「很負責」曝老公想合作趙露思

安唯綾演出趙露思新劇《許我耀眼》，與范世錡合作透露他片場狀況，翻攝IG＠annweiling

女星安唯綾出席萬海慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展，她2021年與導演于中中結婚後，鮮少在台灣公開露面，近期在趙露思新戲《許我耀眼》中飾演范世錡姊姊。先前范世錡捲入于朦朧墜樓案風波，甚至導致該劇一度遭到抵制，安唯綾坦言自己有看到于朦朧風波，但她表示與范世錡僅合作了幾場戲，「時間很短，客串兩天拍完就飛走了。」拍戲時范世錡看起來一切都很正常，私下也沒有聯繫方式。

安唯綾讚賈靜雯敬業 低調挺修杰楷負責

萬海慈善基金會舉辦的「讓愛閃耀」公益畫展邁入第7屆，今（7日）舉行開幕式。藝人張洛君、許蓁蓁擔任本次策展人，活動邀請了周曉涵、陳熙鋒、安唯綾等多位藝人無償參與創作。

廣告 廣告

安唯綾透露最近人在廈門拍戲，剛好與賈靜雯合作，對於近期修杰楷閃兵的事件，安唯綾僅低調表示：「我相信修哥，他是個很負責任的人。」她同時大讚賈靜雯非常敬業，表示自己與賈靜雯在片場沒有聊到這方面（閃兵），而是關心她小朋友的教育狀況。安唯綾回憶，賈靜雯非常投入拍戲，昨天拍攝的戲份「蠻危險的」，但她依然展現高度敬業態度，令人佩服。

藝人張洛君（前左1）、許蓁蓁擔任萬海慈善基金會舉辦的「讓愛閃耀」公益畫展策展人，邀請周曉涵、陳熙鋒、安唯綾（前左3）等多位藝人無償參與創作。萬海慈善基金會提供

首度合作趙露思 安唯綾讚EQ高反應快

談到《許我耀眼》女主角趙露思，安唯綾則讚不絕口：「我覺得她很棒耶！」她坦言第一次跟趙露思合作，對她的印象只有讚賞，大讚趙露思非常敬業，對自己的要求也很高。她更觀察到趙露思所在的劇組氣氛都非常好，「她是一個EQ很高反應很快的人」，甚至在現場都可以把劇組的拍攝氣氛帶起來。

至於趙露思的合約糾紛，安唯綾認為自己無法評論。至於導演老公于中中是否曾合作過趙露思的戲？她則笑說：「我們一直很想合作，希望之後拍得到。」



回到原文

更多鏡報報導

林志玲看小S金鐘復出「走出來就哭了！」 想念「被罵」揭重返螢光幕唯一條件

9m88親徵男友「快往我方向走來」 陳玉勳曝《大濛》撞鬼是柯煒林髒話老師

專訪／「真免役非閃兵」！張豐豪心臟出問題曝演高中生代溝 內向戴雅芝目睹霸凌會衝去摔人！