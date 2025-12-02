于朦朧驗出11種病毒反應！疑被逼做人體實驗當白老鼠 死前暴瘦剩50公斤

娛樂中心／綜合報導

于朦朧以《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》聞名。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧今年9月離世，官方以「酒後意外墜樓」結案，但外界質疑聲浪持續升高，相關討論至今延燒超過三個月。由於官方未公布更多細節，網路上出現大量未經證實的爆料與流言，其中最受關注的說法，是指于朦朧「體內疑被注射多種藥物」，甚至有人懷疑他「遭用作人體實驗」，讓整起事件更添詭譎。

于朦朧墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

于朦朧在《三生三世十里桃花》中飾演白真上神。（圖／翻攝自微博）

多項網路謠言近月在各社群平台大量流傳，包括稱于朦朧生前體重明顯驟降、骨瘦如柴，並有人聲稱他「體內被注射11種不同藥物」，甚至涉及不明病毒。這些說法缺乏證據，卻因輿論的高度關注快速擴散。也有網友貼出他生前體態消瘦的照片，質疑其身體狀況是否遭不當對待，導致外界對「人體實驗」的陰謀論持續發酵。

此外，網路上還流出多段爆料內容，包括疑似化妝師、通靈人士、自稱知情者等的對話，都提到于朦朧「遭控制、被虐待」等情節，部分甚至荒誕離奇，例如遭割耳、遭暴力脅迫、甚至出現在藝術展標本中等說法。中國官方則多次指出，這些皆屬謠言，並已依法逮捕多名散布虛假訊息的網友。

值得關注的是，台灣陸委會最新情勢評估中提到，此案引發的輿論風暴凸顯中共網路審查的矛盾，「言論越封鎖，謠言傳播越快」，並指大量未經查證的訊息因此改在海外平台擴散，致使事件更難釐清真相。

目前，要求調查的「為于朦朧討公道」連署已突破70萬人，但中國警方依舊維持原定結論：「酒後不慎墜樓，排除刑事案件」。由於官方說法與民間質疑落差極大，使各種猜測與未經證實的傳聞持續蔓延。

對于外界的所有爆料，專家與輿論皆呼籲：「真正的真相仍需依靠正式公開、透明且可被檢驗的調查。」在更多資訊公布前，網路流傳的各種指控仍應視為未經證實的傳聞。

