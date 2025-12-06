于朦朧驟逝易烊千璽直播疊石頭15分鐘解密真意！遭網酸：「易述怎麼說」

記者林宜君／台北報導

易烊千璽在雜誌專訪中首度對當時直播解釋原因。左為于朦朧。（圖／翻攝自易烊千璽、于朦朧微博）

9月中旬，中國男星于朦朧驟逝，事件一度引發網路陰謀論與輿論熱議。在這段敏感時期，TFBOYS成員易烊千璽罕見開直播「疊石頭」，引發外界揣測他與于朦朧之間的關係與直播背後的意圖。

于朦朧驟逝後，易烊千璽思考了多種方式與粉絲互動，最後選擇「疊石頭」作為靜態表達。（圖／翻攝自易烊千璽IG）

近日，易烊千璽在雜誌專訪中首度對當時直播解釋原因。他表示，直播是演唱會《礐嶨》結束後的即興安排，距離上次直播已經過了八年。當時，易烊千璽思考了多種方式與粉絲互動，最後選擇「疊石頭」作為靜態表達，專注疊了約十五分鐘。易烊千璽說：「沈默的靜物往往能承載時間的重量，循著這個感覺慢慢摸索。」他也澄清，直播無關熱搜或其他政治意味，只是想用簡單的方式與大家見面。

關於與于朦朧的關係，易烊千璽透露，兩人在圈內有過交集，私下互相尊重彼此工作。（圖／翻攝自微博）

關於與于朦朧的關係，易烊千璽透露，兩人在圈內有過交集，私下互相尊重彼此工作。易烊千璽坦言，于朦朧驟逝帶給自己與粉絲沉重衝擊，也讓他開始更重視心理健康與工作節奏。當時選擇沉默與疊石頭，是希望透過靜態表達，讓自己有時間整理情緒，也給粉絲一個安靜的陪伴。

這次直播引發的各種解讀，遭網酸「易述怎麼說？」，易烊千璽的叔叔易朮（又作易術）曾任「天娛傳媒」高層主管。（圖／翻攝自財經冷眼YT）

此外，易烊千璽透露，原本演唱會後計畫立即投入新劇拍攝，但因健康狀況亮紅燈，不得不暫停工作。易烊千璽坦言，這段休息期間，也讓自己重新思考與粉絲的互動方式，以及如何在繁忙行程中找到情緒出口。這次直播引發的各種解讀，網友們的言論也分成兩派，「易述怎麼說？」、「感覺馬後炮」、「在洗白嗎？」、「或許真的不關他的事」、這也反映了粉絲對于朦朧意外的敏感心情，以及對偶像真實情緒的關注。易烊千璽的做法，也被視為一種用藝術與沉默面對複雜事件的方式。

截至目前為止，已有超過71萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

不過以上為易烊千璽接受專訪及網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過71萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

