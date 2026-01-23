于朦朧「早知道」！最後現身是「求來的告別」 全網情緒潰堤

記者林宜君／台北報導

娛樂圈近期再掀震撼話題。網路流傳「于朦朧最後一次現身，是求來的」相關說法。（圖／翻攝自FB）

近日網路再度掀起關於于朦朧的討論，有粉絲回看他最後一次公開露面畫面，忍不住哽咽直言：「現在看起來，好像什麼都懂了。」，娛樂圈近期再掀震撼話題。網路流傳「于朦朧最後一次現身，是求來的」相關說法，並被進一步解讀為，他似乎早已察覺自己即將面對的下場，疑似想跟粉絲告別，完成那次被形容為「來之不易」的露面。

于朦朧最後一次現身時間不長，話不多，卻被不少粉絲形容「狀態安靜得不尋常」。（圖／翻攝自FB）

根據多篇相關報導整理，于朦朧當時的公開行程並非原定安排，而是透過友人與工作人員多方協調後才促成。最後一次現身時間不長，話不多，卻被不少粉絲形容「狀態安靜得不尋常」，如今再回頭看，更添一層難以言說的情緒。相關畫面近期在社群平台被大量轉傳，串上「墜樓事件」的各種版本傳聞，再度引爆討論。有網友指出，于朦朧在該次露面時的眼神與過往舞台形象明顯不同，「不像以往的少年感，反而多了一種告別的平靜」。這樣的對照，讓不少粉絲心碎直言：「如果他真的知道什麼，那一定很痛。」。

廣告 廣告

于朦朧拼命用纖細的手向粉絲道別。（圖／翻攝自@jnabii TikTok）

即便如此，粉絲情緒仍難以平復。留言區湧入大量心疼聲音：「原來那次見面，是他替我們留下的最後溫柔」、「如果真的是求來的，那他一定很不捨」、「現在每一秒畫面都看得心好痛」、「現在才看懂」、「沒想到是最後一面」，事實上，于朦朧近年來曝光度明顯下降，工作安排趨於低調，社群更新頻率也大幅減少。這樣的轉變，在事件傳聞曝光後，被外界重新解讀，成為各種猜測的延伸背景。截至目前為止，于朦朧本人及其經紀團隊尚未對相關傳言公開回應。那一次現身，究竟只是工作調整，還是真如外界所解讀的「最後告別」，仍有待時間與真相說明。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

身體受限夢想不退！詹雅雯力抗帕金森氏症 58歲宣佈喜訊全網祝福

2NE1隊長CL涉違法經營遭移送 姜棟元被點名後獲判無嫌疑

沒有距離的天團！SJ高雄演唱會行程超悠哉 粉笑：確定來玩的！

61歲還能這樣？關詠荷米蘭被拍真實狀態 網友全線暴動

