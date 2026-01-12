于正3個月瘦15公斤！公開高強度運動、飲控減重法 網友質疑「雙標」爭議再起

1月12日，製作人于正在社群平台公開自己的減重經驗，自曝在三個月內瘦了15公斤，引發大量討論。他指出，自己是透過高強度運動，搭配嚴格的飲食管理達成目標，但減重速度與做法的健康性也隨之引起質疑。

于正分享的方式相當嚴格。運動方面，他每天早上空腹進行1小時重量訓練，分為上肢、核心與下肢三天輪流，再加上30分鐘橢圓機有氧運動，每三天休息一天。日常生活中也加入零碎訓練，例如刷牙時踮腳、搭車時夾水壺訓練核心，甚至穿著10公斤負重背心行走，以提高活動量。

飲食控管同樣細緻。他每天只吃兩餐，進食順序固定為先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃碳水化合物，全程少油、控制糖分。午餐前會喝加入肉桂粉的黑咖啡，晚餐前喝蘋果醋，主食以蒟蒻取代精製澱粉，並規定凌晨12點前入睡，以黑巧克力取代甜食。

不過，這套方法公開後也出現不少爭議。他每月平均減重約5公斤的速度，明顯高於一般建議的安全範圍，部分網友擔心可能影響代謝、造成皮膚鬆弛，也有人表示用過類似的高強度減重方式，結果導致生理週期變得紊亂，對身體並不健康。

此外，于正過往的言行也再度被翻出討論。他曾要求旗下女藝人趙晴（身高170公分）控制體重至42.5公斤，當時還被批評標準過於極端，如今自己卻宣導「健康美」，也遭到部分網友質疑雙標。

對於于正3個月減重15公斤的分享，網友反應呈現兩極。有些人肯定他的自律與執行力，認為進食順序、零碎運動等細節仍有參考價值；也有人認為這樣的速度與方式不適合一般人，可能讓大眾忽略減重過程中的健康與長期可行性。也有專家提醒，減重應以均衡飲食與循序運動為原則，例如「211餐盤法」（兩拳蔬菜、一掌蛋白質、一拳低GI澱粉），每日運動30至60分鐘，避免過度節食或短期衝刺。

