于矇矓爆拍戲被打到無法下床！貼身化妝師證實了

中國男星于朦朧在9月11日墜樓身亡，震驚兩岸娛樂圈，警方迅速以「酒後失足」定調為意外事件，真實死因疑點重重，因此引發各種揣測，網路上更流傳他疑似遭受虐待與凌辱後被拋下樓，死狀相當悽慘。近日又出現新線索，疑似于朦朧的貼身化妝師發文替他抱不平，他控于朦朧在拍戲期間遭到霸凌，他痛批「骯髒的世界毀了他」，但目前原文早已被刪除，且該名化妝師已經相當久沒有發文，讓外界都擔心他的人身安全。





于朦朧爆生前拍戲「遭打到無法下床」！貼身化妝師「對話紀錄」證實了：無法接受

中國YTR先前透露化妝師報料于朦朧在拍戲時被打到不能下床。（圖／翻攝自李沐陽YouTube）

先前中國資深媒體人李沐陽在YouTube頻道《新聞看點》透露，在telegram上有一個充滿性虐影片的群組名叫「肢體搶購」，內容相當血腥暴力，受害人包括藝人和素人；而涉于朦朧案的凶手們在群組中，發現了于朦朧粉絲藏身在裡面，竟出言挑釁，「于粉心痛嗎？我知道你們在群裡」；在此群組裡的人還會不當言語，為了激怒于朦朧的粉絲、激怒想為于朦朧討公道的人們。此外，李沐陽也在另一支影片中提到，有貼身化妝師爆料「于朦朧在拍戲當中，常常拍到一半被拖出去打，被打得沒辦法下床」。

于朦朧爆生前拍戲「遭打到無法下床」！貼身化妝師「對話紀錄」證實了：無法接受

于朦朧貼身化妝師的對話截圖流出，證實于生前有被毆打的情況。（圖／翻攝自X平台）

如今該化妝師的對話截圖也在社群上被大量網友轉傳，從截圖中可見（上圖），該化妝師名叫宋策，他和一名主持人劉偉悲痛說道：「骯髒的世界毀了他，父母已經崩潰、他X的黑暗骯髒，李玟去世我也難過至極，但朦朧弟弟太慘了，我簡直無法接受，無法接受！」。不過沒過多久幫忙發聲的劉偉，該篇原貼文早已被刪除，而化妝師的微博至今已2個多月都未發新文章，讓不少人擔心他的人身安全。

于朦朧爆生前拍戲「遭打到無法下床」！貼身化妝師「對話紀錄」證實了：無法接受

于朦朧生前多次被拍到疑似臉部遭毆打瘀青、後排牙齒也被打斷。（圖／翻攝自X平台）









